В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По его словам, массовую вакцинацию планируется проводить с октября.

Мурашко отметил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.

Он отметил, что после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.

По словам источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа.

Клинические испытания

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.

Как отметили в Минобороны, результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.

По словам начальника 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты, полковника медицинской службы Сергея Борисевича, высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, почему Центр имени Гамалеи так быстро разработал вакцину от коронавируса. По его словам, технологическая платформа создавалась 20 лет — ученые разобрали коронавирусные элементы и увидели, из каких белков состоит вирус и какие вызывают реакцию иммунного ответа.

"Поместили эти белки на аденовирусный вектор, который уже много лет использовался, испытывался", — сказал Тарасов "Парламентской газете"

Он напомнил, что на этой базе создавались препараты для лечения Эболы, а также MERS (ближневосточного респираторного синдрома). Тарасов подчеркнул, что все препараты работают — часть из них применяется в Китае, а часть — в других странах. На этой же платформе и была создана вакцина от коронавируса.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга , их технология создания вакцины запатентована, уникальна и превосходит зарубежные аналоги. Это двухкомпонентный препарат, что позволяет создать длительный иммунитет. При этом Гинцбург подчеркнул, что Россия готова поделиться наработками с иностранными коллегами.

Разработка "Вектора"

В России разрабатывается сразу несколько вакцин, но наибольшие перспективы имеют две из них — разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского "Вектора", считает вице-премьер Татьяна Голикова

Она отметила, что сейчас препарат "Вектора" проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию. Производство этой вакцины может начаться в октябре.

"Вектор" начал испытания 27 июля. На первом этапе в них участвуют пять добровольцев, которые получают прививки с интервалом в 72 часа. Затем число добровольцев расширят до сотни.

"Это плацебоконтролируемое исследование, в ходе которого пятерым заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо, и тем самым, так как мы не знаем, кого провакцинировали, оцениваем, как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке", — рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.

"Она у нас пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и в связи с этим является абсолютно ареактогенной", — сказала она.

Ситуация с COVID-19 в мире

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря. В последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, превысило 17 миллионов человек, 668 тысяч из них умерли.

Наиболее серьезная ситуация складывается в США, где больше всего как заразившихся (4,3 миллиона), так и жертв (153 тысячи). В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.