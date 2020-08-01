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В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:55
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353
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В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

14:43 01.08.2020 (обновлено: 21:55 01.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРазработка вакцины от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По его словам, массовую вакцинацию планируется проводить с октября.
Мурашко отметил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.
"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.
Он отметил, что после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.
"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.
По словам источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа.
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Клинические испытания

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.
Как отметили в Минобороны, результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.
По словам начальника 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты, полковника медицинской службы Сергея Борисевича, высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.
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Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, почему Центр имени Гамалеи так быстро разработал вакцину от коронавируса. По его словам, технологическая платформа создавалась 20 лет — ученые разобрали коронавирусные элементы и увидели, из каких белков состоит вирус и какие вызывают реакцию иммунного ответа.
"Поместили эти белки на аденовирусный вектор, который уже много лет использовался, испытывался", — сказал Тарасов "Парламентской газете".
Он напомнил, что на этой базе создавались препараты для лечения Эболы, а также MERS (ближневосточного респираторного синдрома). Тарасов подчеркнул, что все препараты работают — часть из них применяется в Китае, а часть — в других странах. На этой же платформе и была создана вакцина от коронавируса.
По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, их технология создания вакцины запатентована, уникальна и превосходит зарубежные аналоги. Это двухкомпонентный препарат, что позволяет создать длительный иммунитет. При этом Гинцбург подчеркнул, что Россия готова поделиться наработками с иностранными коллегами.
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Разработка "Вектора"

В России разрабатывается сразу несколько вакцин, но наибольшие перспективы имеют две из них — разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского "Вектора", считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Она отметила, что сейчас препарат "Вектора" проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию. Производство этой вакцины может начаться в октябре.
"Вектор" начал испытания 27 июля. На первом этапе в них участвуют пять добровольцев, которые получают прививки с интервалом в 72 часа. Затем число добровольцев расширят до сотни.

"Это плацебоконтролируемое исследование, в ходе которого пятерым заведомо вводится вакцина, а другим вводится плацебо, и тем самым, так как мы не знаем, кого провакцинировали, оцениваем, как себя вакцина ведет на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке", — рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, со своей стороны, отметила, что разработка "Вектора" отличается от остальных.
"Она у нас пептидная, то есть не несет биологического агента ни в какой части и в связи с этим является абсолютно ареактогенной", — сказала она.
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Ситуация с COVID-19 в мире

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря. В последний день года власти Китая сообщили о ней Всемирной организации здравоохранения. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, превысило 17 миллионов человек, 668 тысяч из них умерли.
Наиболее серьезная ситуация складывается в США, где больше всего как заразившихся (4,3 миллиона), так и жертв (153 тысячи). В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят также Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 845 тысяч, более 14 тысяч человек скончались, 646 тысяч вылечились.
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Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиАнна ПоповаМихаил МурашкоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ВОЗОбщество
Популярные комментарии
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serg norfolk
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1 августа, 23:23
Двадцатый трест
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