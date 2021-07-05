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В Москве стартовало клиническое исследование "Спутника V" для подростков
В Москве стартовало клиническое исследование "Спутника V" для подростков - РИА Новости, 05.07.2021
В Москве стартовало клиническое исследование "Спутника V" для подростков
Москва вместе с центром имени Н. Ф. Гамалеи начала клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра города по вопросам... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:26
2021-07-05T11:17
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва вместе с центром имени Н. Ф. Гамалеи начала клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Первая и вторая фаза испытаний проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой."Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", — рассказала заммэра.Иммунизацию проводят препаратом "Спутник V", который уже используется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей."Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов", — добавила Ракова.Дети будут также вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать их состояние по телефону.В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских ограничений. Вакцинироваться нельзя, если за две недели до иммунизации человек перенес ОРВИ или сделал другую прививку менее чем 30 дней назад.Третья фаза испытаний пройдет в столичных детских поликлиниках: в ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи."Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее в РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи.
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), российский фонд прямых инвестиций, the lancet, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , москва, общество, вакцина "спутник v"

В Москве стартовало клиническое исследование "Спутника V" для подростков

10:26 05.07.2021 (обновлено: 11:17 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V
Медицинский работник держит в руках шприц с российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Москва вместе с центром имени Н. Ф. Гамалеи начала клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Первая и вторая фаза испытаний проходят на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы имени З. А. Башляевой.
"Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест", — рассказала заммэра.
Иммунизацию проводят препаратом "Спутник V", который уже используется для людей старше 18 лет, но в меньшей дозировке. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей.
"Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов", — добавила Ракова.
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1 июля, 08:00Наука
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Дети будут также вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а медики будут контролировать их состояние по телефону.
В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусом, не имеют противопоказаний к препарату или других медицинских ограничений. Вакцинироваться нельзя, если за две недели до иммунизации человек перенес ОРВИ или сделал другую прививку менее чем 30 дней назад.
Третья фаза испытаний пройдет в столичных детских поликлиниках: в ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета этого года. По результатам исследования будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.
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2 июля, 13:12В России
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
"Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее в РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Российский фонд прямых инвестицийThe LancetКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнастасия РаковаМоскваОбществоВакцина "Спутник V"
 
 
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