https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747414136.html

Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса

Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса - РИА Новости, 27.08.2021

Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса

Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-26T19:31

2021-08-26T19:31

2021-08-27T03:18

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств.Препарат разработали в центре "Вектор". Как заявляли ранее ее создатели, она отличается от предыдущего варианта" некоторыми технологическим особенностями производства."Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", — говорится в документе.Как указано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мишустин на розливе шприц-доз “ЭпиВакКороны” в центре “Вектор” Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" 2021-08-26T19:31 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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