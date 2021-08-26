https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747414136.html
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса - РИА Новости, 27.08.2021
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса
Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-26T19:31
2021-08-26T19:31
2021-08-27T03:18
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств.Препарат разработали в центре "Вектор". Как заявляли ранее ее создатели, она отличается от предыдущего варианта" некоторыми технологическим особенностями производства."Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", — говорится в документе.Как указано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Мишустин на розливе шприц-доз “ЭпиВакКороны” в центре “Вектор”
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"
2021-08-26T19:31
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:31 26.08.2021 (обновлено: 03:18 27.08.2021)
Минздрав зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н"
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Минздрав России
зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств.
Препарат разработали в центре "Вектор". Как заявляли ранее ее создатели, она отличается от предыдущего варианта" некоторыми технологическим особенностями производства.
"Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", — говорится в документе.
Как указано в инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день в дозе 0,5 миллилитра в область дельтовидной мышцы. Если это невозможно, то укол делают в латеральную широкую мышцу бедра.
Побочные реакции после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" — боль в месте введения, кратковременное повышение температуры, редко — отек Квинке.
Препарат может использоваться для профилактики COVID-19 среди взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, противопоказан беременным.
Сейчас в России для прививки доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона
" и "КовиВак
". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт
".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии
и США
), AstraZeneca
(Великобритания
и Швеция
), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.