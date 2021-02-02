https://ria.ru/20210202/the-lancet-1595717245.html
Lancet: эффективность "Спутника V" в третьей фазе испытаний превысила 91%
Lancet: эффективность "Спутника V" в третьей фазе испытаний превысила 91%
Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-02T17:26
2021-02-02T17:26
2021-02-02T17:26
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
общество
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V".На основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию или плацебо, специалисты пришли к выводу, что эффективность вакцины составила 91,6 процента. На момент достижения финальной контрольной точки — 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.Эффективность вакцины для 2144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8 процента и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.Также исследователи пришли к выводу, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях заболевания.Помимо этого, результаты показали, что уровень антител у привитых добровольцев в 1,3—1,5 раза превышал уровень антител у переболевших.Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, публикация в "одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира" подтверждает высокую эффективность и безопасность препарата.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210202/vaktsinatsiya-1595715242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, общество
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Научный журнал Lancet
опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V".
На основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию или плацебо, специалисты пришли к выводу, что эффективность вакцины составила 91,6 процента. На момент достижения финальной контрольной точки — 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Эффективность вакцины для 2144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8 процента и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.
Также исследователи пришли к выводу, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях заболевания.
Помимо этого, результаты показали, что уровень антител у привитых добровольцев в 1,3—1,5 раза превышал уровень антител у переболевших.
Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций
, публикация в "одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира" подтверждает высокую эффективность и безопасность препарата.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.