https://ria.ru/20210202/the-lancet-1595717245.html

Lancet: эффективность "Спутника V" в третьей фазе испытаний превысила 91%

Lancet: эффективность "Спутника V" в третьей фазе испытаний превысила 91%

Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-02T17:26

2021-02-02T17:26

2021-02-02T17:26

вакцина "спутник v"

россия

российский фонд прямых инвестиций

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593846094_0:264:3071:1991_1920x0_80_0_0_f67763681b000d0f804236fe1c8df086.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины "Спутник V".На основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию или плацебо, специалисты пришли к выводу, что эффективность вакцины составила 91,6 процента. На момент достижения финальной контрольной точки — 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.Эффективность вакцины для 2144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8 процента и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.Также исследователи пришли к выводу, что вакцина полностью защищает при тяжелых случаях заболевания.Помимо этого, результаты показали, что уровень антител у привитых добровольцев в 1,3—1,5 раза превышал уровень антител у переболевших.Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, публикация в "одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира" подтверждает высокую эффективность и безопасность препарата.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210202/vaktsinatsiya-1595715242.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, общество