https://ria.ru/20210824/kovivak-1747067308.html

Опубликованы новые данные о безопасности и эффективности вакцины "КовиВак"

Опубликованы новые данные о безопасности и эффективности вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 24.08.2021

Опубликованы новые данные о безопасности и эффективности вакцины "КовиВак"

Ученые Федерального научного центра имени Чумакова РАН опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections данные доклинических исследований иммуногенности,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:19

2021-08-24T17:19

2021-08-24T18:42

наука

российская академия наук

здоровье

биология

коронавирус covid-19

вакцина "ковивак"

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые Федерального научного центра имени Чумакова РАН опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections данные доклинических исследований иммуногенности, безопасности и защитной эффективности вакцины "КовиВак" на животных, которые продолжались больше года. Результаты показали, что она абсолютно безопасна и обеспечивает стабильный длительный иммунитет.В течение года разработчики наблюдали за состоянием и уровнем защиты привитых мышей, морских свинок, сирийских хомяков и мартышек в сравнении с животными из контрольных групп.Анализ результатов подтвердил, что вакцина обеспечила устойчивый гуморальный иммунный ответ в виде специфических к SARS-CoV-2 и нейтрализующих антител — соответственно IgG и NAb. Уровни последних за время наблюдения не снизились. Курс из двух прививок эффективно защитил сирийских хомяков от тяжелой пневмонии при интраназальном заражении живым вирусом.Вещество не показало каких-либо признаков токсичности и не вызывало аллергии у участников эксперимента. Исследователи не наблюдали никаких изменений у вакцинированных особей по сравнению с группами плацебо. Все показатели были в пределах физиологической нормы.Изначально у разработчиков были предположения о возможном негативном влиянии препаратов, содержащих белок коронавируса, поэтому они отдельно проверили действие "КовиВак" на беременных мышах и убедились, что он не влияет ни на внутриутробное, ни на послеродовое развитие потомства.Авторы делают вывод о том, что безопасность разработки на этой стадии испытаний можно считать доказанной. По мнению ученых, это создает надежную основу для проведения исследований на людях."КовиВак" — российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний на людях, она должна закончиться 30 декабря 2022 года. В России доступны еще три препарата — "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, а также "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" при Роспотребнадзоре. Ведутся еще несколько разработок.

https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, здоровье, биология, коронавирус covid-19, вакцина "ковивак"