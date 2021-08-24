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Наука
https://ria.ru/20210824/kovivak-1747067308.html
Опубликованы новые данные о безопасности и эффективности вакцины "КовиВак"
Опубликованы новые данные о безопасности и эффективности вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 24.08.2021
Опубликованы новые данные о безопасности и эффективности вакцины "КовиВак"
Ученые Федерального научного центра имени Чумакова РАН опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections данные доклинических исследований иммуногенности,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:19
2021-08-24T18:42
наука
российская академия наук
здоровье
биология
коронавирус covid-19
вакцина "ковивак"
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые Федерального научного центра имени Чумакова РАН опубликовали в журнале Emerging Microbes &amp; Infections данные доклинических исследований иммуногенности, безопасности и защитной эффективности вакцины "КовиВак" на животных, которые продолжались больше года. Результаты показали, что она абсолютно безопасна и обеспечивает стабильный длительный иммунитет.В течение года разработчики наблюдали за состоянием и уровнем защиты привитых мышей, морских свинок, сирийских хомяков и мартышек в сравнении с животными из контрольных групп.Анализ результатов подтвердил, что вакцина обеспечила устойчивый гуморальный иммунный ответ в виде специфических к SARS-CoV-2 и нейтрализующих антител — соответственно IgG и NAb. Уровни последних за время наблюдения не снизились. Курс из двух прививок эффективно защитил сирийских хомяков от тяжелой пневмонии при интраназальном заражении живым вирусом.Вещество не показало каких-либо признаков токсичности и не вызывало аллергии у участников эксперимента. Исследователи не наблюдали никаких изменений у вакцинированных особей по сравнению с группами плацебо. Все показатели были в пределах физиологической нормы.Изначально у разработчиков были предположения о возможном негативном влиянии препаратов, содержащих белок коронавируса, поэтому они отдельно проверили действие "КовиВак" на беременных мышах и убедились, что он не влияет ни на внутриутробное, ни на послеродовое развитие потомства.Авторы делают вывод о том, что безопасность разработки на этой стадии испытаний можно считать доказанной. По мнению ученых, это создает надежную основу для проведения исследований на людях."КовиВак" — российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний на людях, она должна закончиться 30 декабря 2022 года. В России доступны еще три препарата — "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, а также "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" при Роспотребнадзоре. Ведутся еще несколько разработок.
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российская академия наук, здоровье, биология, коронавирус covid-19, вакцина "ковивак"
17:19 24.08.2021 (обновлено: 18:42 24.08.2021)
 

Опубликованы новые данные о безопасности и эффективности вакцины "КовиВак"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула в препаратом "КовиВак" в руке медицинского работника
Ампула в препаратом КовиВак в руке медицинского работника - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые Федерального научного центра имени Чумакова РАН опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections данные доклинических исследований иммуногенности, безопасности и защитной эффективности вакцины "КовиВак" на животных, которые продолжались больше года. Результаты показали, что она абсолютно безопасна и обеспечивает стабильный длительный иммунитет.
В течение года разработчики наблюдали за состоянием и уровнем защиты привитых мышей, морских свинок, сирийских хомяков и мартышек в сравнении с животными из контрольных групп.
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20 августа, 13:14Наука
Ученые доказали возможность создания вакцины от всех коронавирусов сразу
Анализ результатов подтвердил, что вакцина обеспечила устойчивый гуморальный иммунный ответ в виде специфических к SARS-CoV-2 и нейтрализующих антител — соответственно IgG и NAb. Уровни последних за время наблюдения не снизились.
Курс из двух прививок эффективно защитил сирийских хомяков от тяжелой пневмонии при интраназальном заражении живым вирусом.
Вещество не показало каких-либо признаков токсичности и не вызывало аллергии у участников эксперимента. Исследователи не наблюдали никаких изменений у вакцинированных особей по сравнению с группами плацебо. Все показатели были в пределах физиологической нормы.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Изначально у разработчиков были предположения о возможном негативном влиянии препаратов, содержащих белок коронавируса, поэтому они отдельно проверили действие "КовиВак" на беременных мышах и убедились, что он не влияет ни на внутриутробное, ни на послеродовое развитие потомства.
Авторы делают вывод о том, что безопасность разработки на этой стадии испытаний можно считать доказанной. По мнению ученых, это создает надежную основу для проведения исследований на людях.
"КовиВак" — российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний на людях, она должна закончиться 30 декабря 2022 года.
В России доступны еще три препарата — "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, а также "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" при Роспотребнадзоре. Ведутся еще несколько разработок.
 
НаукаРоссийская академия наукЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19Вакцина "КовиВак"
 
 
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