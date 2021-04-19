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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210419/sputnik-1728968179.html
Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%
Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%
Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:48
2021-04-19T17:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом объявили разработчики препарата — Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В исследовании учитывались показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го."Заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027 процента. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период &lt;...&gt; составила 1,1 процента", — отмечается в пресс-релизе.Разработчики отметили, что расчеты опубликуют в рецензируемом медицинском журнале в мае нынешнего года. В свою очередь, данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6 процента."Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
https://ria.ru/20210418/vaktsina-1728824447.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%

16:48 19.04.2021 (обновлено: 17:42 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом объявили разработчики препарата — Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В исследовании учитывались показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го.
"Заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027 процента. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период <...> составила 1,1 процента", — отмечается в пресс-релизе.
Разработчики отметили, что расчеты опубликуют в рецензируемом медицинском журнале в мае нынешнего года. В свою очередь, данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6 процента.
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"Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.
"Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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