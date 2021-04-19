https://ria.ru/20210419/sputnik-1728968179.html

Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%

Эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%

Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:48

2021-04-19T16:48

2021-04-19T17:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эффективность вакцины против коронавируса "Спутник V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян. Об этом объявили разработчики препарата — Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В исследовании учитывались показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го."Заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027 процента. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период <...> составила 1,1 процента", — отмечается в пресс-релизе.Разработчики отметили, что расчеты опубликуют в рецензируемом медицинском журнале в мае нынешнего года. В свою очередь, данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6 процента."Спутник V" зарегистрирован в 60 странах с общим населением три миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

https://ria.ru/20210418/vaktsina-1728824447.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество