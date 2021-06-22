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Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной
Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сделала прививку от коронавируса назальной формой вакцины "Спутник V". РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:40
2021-06-22T11:40
2021-06-22T12:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сделала прививку от коронавируса назальной формой вакцины "Спутник V"."Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку", - сказала Матвиенко журналистам во вторник, уточнив, что речь идет о разработанной российскими специалистами вакцине "Спутник".Спикер СФ отметила, что очень ответственно относится к вопросам защиты здоровья и теме вакцинации. Она сообщила, что два дня назад сделала тест, и титры антител к коронавирусу еще достаточно высокие. Поэтому парламентарий приняла решение использовать назальную вакцину "для дополнительной поддержки иммунитета".В январе Матвиенко сообщала, что планировала сделать прививку от коронавируса, однако ее пришлось отложить, поскольку тест выявил антитела к COVID.Власти Москвы ранее сообщали, что в столице планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечалось, что назальная форма формирует иммунитет в зоне носоглотки, она не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезна как дополнительная форма защиты.
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Матвиенко сделала прививку от коронавируса назальной вакциной
11:40 22.06.2021 (обновлено: 12:00 22.06.2021)
Матвиенко заявила, что привилась от коронавируса назальной вакциной в группе добровольцев
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
сообщила, что сделала прививку от коронавируса назальной формой вакцины "Спутник V".
"Я в группе волонтеров, подопытный кролик. По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку", - сказала Матвиенко журналистам во вторник, уточнив, что речь идет о разработанной российскими специалистами вакцине "Спутник".
Спикер СФ отметила, что очень ответственно относится к вопросам защиты здоровья и теме вакцинации. Она сообщила, что два дня назад сделала тест, и титры антител к коронавирусу еще достаточно высокие. Поэтому парламентарий приняла решение использовать назальную вакцину "для дополнительной поддержки иммунитета".
В январе Матвиенко сообщала, что планировала сделать прививку от коронавируса, однако ее пришлось отложить, поскольку тест выявил антитела к COVID.
Власти Москвы
ранее сообщали, что в столице планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечалось, что назальная форма формирует иммунитет в зоне носоглотки, она не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезна как дополнительная форма защиты.