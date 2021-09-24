https://ria.ru/20210924/smerti-1751591145.html

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.09.2021

Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:47

2021-09-24T11:47

2021-09-24T13:52

распространение коронавируса

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свердловская область

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили в оперштабе.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37.Также за день выявили 21 379 новых случаев COVID-19, 15 828 человек выздоровели.Накануне зарегистрировали 820 смертей от заболевания, аналогичное количество зафиксировали и 26 августа.За все время пандемии в России выявили около 7,4 миллиона инфицированных COVID-19, скончались 202 273 человека, выздоровели 6,6 миллиона пациентов.По последним данным ВОЗ, насчитывается 229,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,6 миллиона. Более 4,7 миллиона умерли.В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия в этом списке находится на пятом месте.

https://ria.ru/20210924/chetvertaya-volna-1751593283.html

санкт-петербург

свердловская область

москва

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