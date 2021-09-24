11:47 24.09.2021 (обновлено: 13:52 24.09.2021)
Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали максимальное число смертей с COVID-19 с начала пандемии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили в оперштабе.
В частности, в Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37.
Также за день выявили 21 379 новых случаев COVID-19, 15 828 человек выздоровели.
Накануне зарегистрировали 820 смертей от заболевания, аналогичное количество зафиксировали и 26 августа.
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За все время пандемии в России выявили около 7,4 миллиона инфицированных COVID-19, скончались 202 273 человека, выздоровели 6,6 миллиона пациентов.
По последним данным ВОЗ, насчитывается 229,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,6 миллиона. Более 4,7 миллиона умерли.