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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/smerti-1751591145.html
Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.09.2021
Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:47
2021-09-24T13:52
распространение коронавируса
санкт-петербург
свердловская область
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили в оперштабе.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37.Также за день выявили 21 379 новых случаев COVID-19, 15 828 человек выздоровели.Накануне зарегистрировали 820 смертей от заболевания, аналогичное количество зафиксировали и 26 августа.За все время пандемии в России выявили около 7,4 миллиона инфицированных COVID-19, скончались 202 273 человека, выздоровели 6,6 миллиона пациентов.По последним данным ВОЗ, насчитывается 229,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,6 миллиона. Более 4,7 миллиона умерли.В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия в этом списке находится на пятом месте.
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санкт-петербург, свердловская область, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 24.09.2021 (обновлено: 13:52 24.09.2021)
 
Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

В России зафиксировали максимальное число смертей с COVID-19 с начала пандемии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медики перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерло 828 пациентов с коронавирусной инфекцией — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили в оперштабе.
В частности, в Санкт-Петербурге скончались 59 человек, в Москве — 56, в Свердловской области — 37.
Также за день выявили 21 379 новых случаев COVID-19, 15 828 человек выздоровели.
Накануне зарегистрировали 820 смертей от заболевания, аналогичное количество зафиксировали и 26 августа.
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире? - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:00Не верю!
Четвертая волна коронавируса: чего ждать в России и что происходит в мире?Третья волна коронавируса еще не успела закончится, а мы уже ждем четвертую? Действительно ли в России высокая смертность, а в США настоящая аномалия по заболеваниям? Почему российскую вакцину так и не приняли в Европе и правы ли те, что критикуют ревакцинацию? Ждать ли нам обязательную вакцинацию?
За все время пандемии в России выявили около 7,4 миллиона инфицированных COVID-19, скончались 202 273 человека, выздоровели 6,6 миллиона пациентов.
По последним данным ВОЗ, насчитывается 229,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,6 миллиона. Более 4,7 миллиона умерли.
В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия в этом списке находится на пятом месте.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургСвердловская областьМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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