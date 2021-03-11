https://ria.ru/20210311/pandemiya-1600645817.html

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:18

2021-03-11T00:18

2021-03-11T00:18

коронавирус covid-19

справки

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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов, на котором продавались также овощи и даже мясо диких животных. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса, относящегося к семейству вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться людям. Позже заболевание получило официальное название COVID-19.11 января 2020 года в Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса, а 20 января китайские специалисты сообщили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.Было установлено, что коронавирус нового типа COVID-19 является респираторным вирусом, который передается двумя способами: воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании; контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками. Коронавирус может провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Он способен вызвать тяжелую пневмонию, которая может привести к летальному исходу.Новая коронавирусная инфекция очень быстро начала распространяться по всему миру. Уже в первой половине января 2020 года стало известно, что она вышла за пределы Китая, случаи заболевания фиксировались сначала в близлежащих странах – Таиланде, Японии. Во второй половине месяца инфекция появилась в США, Бразилии, Франции, Австралии, России, а в середине февраля в Египте.11 марта 2020 года, когда общее количество заражений COVID-19 в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии, что означает необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира. Чтобы сдержать распространение неизученного вируса, были приняты беспрецедентные меры: начиная с марта 2020 года, страны мира одна за другой закрывали границы, прекращали авиа- и морское пассажирское сообщение и были вынуждены вводить тотальные локдауны – закрывать магазины, бары, рестораны, музеи, театры, места досуга, останавливать работу транспорта, переводить сотрудников на удаленную работу и серьезно ограничивать передвижение по городам. В большинстве государств были закрыты для посещения все образовательные учреждения. Обучение перешло в онлайн-формат. Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар и по спорту: почти все значимые события были отменены, атлеты вынужденно тренировались дома, а организаторы соревнований решали, на какой срок их перенести. В этих условиях видеоконференции позволяли решать и политические, и деловые вопросы.Введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции ограничения привели к снижению заболеваемости в ряде стран. В мае 2020 года там постепенно начали ослаблять ограничительные меры, однако это спровоцировало вторую волну заболеваемости коронавирусом в мире, которая началась в июле.К концу 2020 года пандемия затронула все континенты, даже в Антарктиде COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной станции. В начале марта 2021 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 114 миллионов человек, более 2,5 миллиона скончались. Больше всего зараженных зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию. В России переболели коронавирусом более четырех миллионов человек, свыше 90 тысяч скончались.Негативную роль в развитии заболеваемости COVID-19 сыграли морозы, скопление людей внутри помещений и новые штаммы коронавируса. По словам доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, на середину февраля 2021 года было известно о примерно 40 тысяч вариантов коронавируса, но только часть из них получает распространение. "Британский" штамм коронавируса был найден в Великобритании в сентябре 2020 года, "южноафриканский" – в октябре того же года, "бразильский" – в январе 2021 года. Эти разновидности вируса являются более заразными, чем впервые выявленный тип инфекции. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что на конец февраля 2021 года "британский" штамм зарегистрирован в 101 стране, "южноафриканский" – в 51, а "бразильский/японский" – в 29. По мнению ученых, введенные в странах серьезные противоэпидемиологические меры (закрытие предприятий и учебных заведений, тестирование и отслеживание контактов, социальное дистанцирование), помогли контролировать передачу вируса, но без вакцин их было недостаточно для предотвращения повторных волн инфекции. Россия первой в мире разработала вакцину от коронавируса. В августе 2020 года "Спутник V", созданный в Центре имени Гамалеи, получил регистрационное свидетельство. В октябре того же года зарегистрировали вторую российскую вакцину, разработанную на базе научного центра "Вектор", а в феврале 2021 года – третью российскую вакцину от коронавируса, созданную в Центре имени Чумакова. Другие страны также занимаются разработкой вакцин от этой инфекции. К концу февраля 2021 года в мире зарегистрировали восемь вакцин.31 декабря 2020 года американо-германская вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 стала первой с момента начала вспышки заболевания допущенной ВОЗ к использованию в чрезвычайных ситуациях.В декабре 2020 года стартовала кампания по вакцинации населения в России, затем началась массовая, активная иммунизация и в других странах мира. Однако с началом вакцинации многие государства столкнулись с неравным доступом к препарату от COVID-19. К февралю 2021 года в некоторых странах все еще не было сделано ни одной прививки. По мнению специалистов для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы невосприимчивыми к инфекции стали, как минимум, 75% населения. Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к COVID-19, и неизвестно, помогут ли они остановить распространение заражений. По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.Ученые предупредили, что инфекция развивается, и адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.Негативные последствия пандемии отразились на экономике. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в результате пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие. Дипломат считает, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность "кризисов климата и биоразнообразия".В тоже время кризис, вызванный пандемией COVID-19, стал катализатором структурных изменений в мировой экономике, ускорив формирование ядра нового научно-технологического и мирохозяйственного укладов. По мнению экспертов, мировая экономика вернется в норму благодаря прорыву в науке, вследствие которого спустя всего девять месяцев после начала пандемии COVID-19 началось производство вакцин. Кроме того, по словам председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых будут востребованными в повседневной жизни и изменят ее.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, справки