https://ria.ru/20210126/krizis-1594564792.html

Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за последние сто лет

Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за последние сто лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в результате пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие... РИА Новости, 26.01.2021

2021-01-26T01:00

2021-01-26T01:00

2021-01-26T01:00

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

здоровье

оон

в мире

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в результате пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие. Его выступление на мероприятии "Давосская повестка дня" опубликовано на официальном сайте организации.Глава ООН отметил, что сегодняшний мир можно описать одним словом — "хрупкость"Дипломат считает, что пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность "кризисов климата и биоразнообразия". По его словам, "введение войны с природой" приводит к тому, что "она наносит ответный удар". Гутерреш призывает мир к диалогу и сотрудничеству.Генсек ООН подчеркнул, что в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для "перехода от хрупкости к устойчивости".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/oon-1592784953.html

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2021

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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, здоровье, оон, в мире