ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

ЖЕНЕВА, 11 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
"По согласованным правилам между ВОЗ, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — Прим. ред.) и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти наименование, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием".
Гебрейесус пояснил, что CO — это "коронавирус", VI — "вирус" и D означает "заболевание".
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Эпидемия вирусной пневмонии
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
По данным на 11 февраля, в Китае зафиксировали 42 638 подтвержденных случаев заболевания, умерли 910 человек, выздоровели 3996.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.
Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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