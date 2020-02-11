ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

"По согласованным правилам между ВОЗ, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — Прим. ред.) и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти наименование, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием".