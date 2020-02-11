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2020-02-11T19:52+0300
https://ria.ru/20200211/1564564707.html
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
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РИА Новости

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

18:26 11.02.2020 (обновлено: 19:52 11.02.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
ЖЕНЕВА, 11 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Официальным названием нового вида коронавируса из Китая стало COVID-2019, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"По согласованным правилам между ВОЗ, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — Прим. ред.) и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти наименование, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием".

Тедрос Аданом Гебрейесус
Гебрейесус пояснил, что CO — это "коронавирус", VI — "вирус" и D означает "заболевание".
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Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
По данным на 11 февраля, в Китае зафиксировали 42 638 подтвержденных случаев заболевания, умерли 910 человек, выздоровели 3996.
Для борьбы с распространением вируса правительство России закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для граждан Китая, из провинции Хубэй эвакуировали находящихся там россиян.
Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайВ мире
Популярные комментарии
Ух, молодцы там, в ВОЗ! Долго думали, и в итоге дали название вирусу, которое расшифровывается - "заболевший вирусом короновируса в прошлом году"! Че, можно теперь и Нобелевскую премию за проделанную работу!
11 февраля, 18:54
Jordan Smyth
18210007
Каждый год так молитесь? У вас не плохо получается Коровье бешенство Атипичная пневмония Птичий грипп Свинной грипп Эбола Зика Короновирус. Удивительно как РФ жива ещё
11 февраля, 19:16
Серега Медведев
12400011
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