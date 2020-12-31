https://ria.ru/20201231/ukhan-1591684734.html

Ухань спустя год после эпидемии возвращается к прежней жизни

Ухань спустя год после эпидемии возвращается к прежней жизни

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, мир узнал о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань, которая теперь уже разрослась до масштабов пандемии,... РИА Новости, 31.12.2020

2020-12-31T10:41

2020-12-31T10:41

2020-12-31T10:41

распространение нового коронавируса

воз

китай

ухань

в мире

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УХАНЬ (Китай), 31 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, мир узнал о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань, которая теперь уже разрослась до масштабов пандемии, охватившей весь мир. Многомиллионный город на 76 дней был отрезан от внешнего мира, сейчас жизнь в нем в целом вернулась в прежнее русло, но воспоминания о тех событиях по-прежнему вызывают слезы на глазах у местных жителей.Как живет Ухань спустя год после начала вспышки, как повлияла эпидемия на жизнь его жителей, и что стало с рынком морепродуктов, с которым были связаны первые выявленные случаи заболевания, - в материале РИА Новости.Зона свободная от COVID-19Карантин Уханя продлился почти 11 недель – до 8 апреля. Около 50 тысяч из 86 тысяч случаев COVID-19, выявленных в Китае, были зарегистрированы в Ухане. Однако благодаря жесткому карантину и массовому тестированию всего населения в Ухане с середины мая не было выявлено ни одного локального случая заражения. Ухань теперь считается один из самых безопасных в эпидемиологическом плане городов мира.Транспортное сообщение города, которое было полностью прервано с остальной частью Китая, уже давно восстановлено.Главная эпидемиологическая угроза для Уханя теперь, как здесь считается, исходит от других стран, поэтому прибывающие в город иностранцы привлекают особое внимание местных санитарных служб.Корреспондента РИА Новости при выходе с железнодорожного вокзала сотрудники попросили подтвердить, что она не выезжала из Китая в последнее время. При этом введенного на территории Китая электронного "кода здоровья" достаточно для того, чтобы заезжать в город и передвигаться по нему, как и в других частях страны. При заселении в гостиницу теста на коронавирус не потребовали, несмотря на локальные случаи заражения, которые были выявлены в Пекине, откуда прибыла корреспондент РИА Новости.Пройденный этапКадры из переполненных пациентами больниц Уханя, обессиленные врачи, мольбы о помощи, страх перед неизвестным заболеванием, опустевшие улицы огромного мегаполиса и миллионы его жителей, изолированных в своих домах, в начале этого года потрясли не только Китай, но и весь мир. Теперь же, в то время как крупнейшие города мира закрываются на карантин, для Уханя эпидемия во многом уже пройденный этап и часть истории.Власти города организовали огромную выставку, посвященную борьбе с эпидемией. Экспозиция размещена в выставочном центре, который использовался в качестве временного госпиталя. Выставка была открыта в середине октября, чтобы показать, как Ухань боролся с эпидемией. В ней собрано более тысячи физических предметов, а также огромный массив видео и фотографических материалов с места событий.Как убедилась корреспондент РИА Новости, среди посетителей очень много людей с детьми, а также молодежи.Несмотря на то, что экспозиция практически полностью продублирована на английский язык, иностранцы не имеют возможности пройти предварительную онлайн-регистрацию через специальную систему, так как она не поддерживает номера иностранных паспортов. Корреспонденту РИА Новости разрешили пройти на выставку без предварительной записи по паспорту, но предупредили, что на территории выставки брать интервью у посетителей запрещается.Все стало, как преждеО том, что год назад Ухань стал очагом эпидемии, теперь напоминают разве что медицинские маски. Ношение масок в Ухане не является обязательным, но в отличие от жителей некоторых других городов Китая, абсолютное большинство уханьцев носят маски в публичных местах и на улице.При этом жизнь на многолюдных улицах города практически вернулась в прежнее русло. Во время эпидемии люди не могли покинуть даже свои квартиры, теперь же здесь в переполненных барах и ресторанах проходят шумные вечеринки.Как убедилась корреспондент РИА Новости, внутри ресторанов и других заведений в масках ходят только сотрудники, в барах же – без масок даже они. На улицы города вернулись и продавцы традиционной китайской уличной еды.Власти Уханя пытаются восстановить сферу туризма за счет внутренних туристов, отменяя плату за входные билеты, а также организовывая туры для иностранцев, проживающих в других частях Китая.Тем не менее, несмотря на то, что жизнь на первый взгляд нормализовалось, некоторые ограничения не сняты до сих пор. Так, на крупнейшем железнодорожном вокзале Уханя в залах ожидания закрыты все кафе и рестораны, и работают лишь несколько киосков.ЭпицентрРынок "Хуанань", на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса.В настоящее время рынок закрыт, вывеска с названием заколочена, а само здание обнесено новым высоким забором, из-за забора по-прежнему видны окна двухэтажного здания и торговые ряды, где раньше продавали мясо, морепродукты и овощи. С торца здания, где находится главный вход, есть только один небольшой магазин, где прямо на улице развешено мясо без соблюдения каких-то санитарных требований.Несмотря на то, что первый этаж рынка закрыт, второй этаж, где продаются очки и контактные линзы, открылся. На входе охрана измерила температуру, а также попросила показать местный "код здоровья", несмотря на наличие пекинского "кода здоровья". Только после того, как корреспондент РИА Новости показала документ об отрицательном тесте на коронавирус, ей разрешили войти в здание.Продавец одного из магазинов рассказала, что на работу они смогли вернуться только в мае.За год появилось немало теорий, относительно происхождения вируса: от утечки в лаборатории Уханьского института вирусологии до завоза военными во время Всемирных военных игр в октябре 2019 года. Однозначных выводов на этот счет нет и у ВОЗ. Официальная позиция Китая заключается в том, что Ухань был местом, где произошла первая вспышка, но не местом, где появился вирус. По утверждению правительства Китая, доказательств того, что вирус возник именно в Ухане, на данный момент нет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/ukhan-1591670538.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/kolumbiya-1591680371.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/sinopharm-1591672418.html

https://ria.ru/20201230/pandemiya-1591567772.html

https://ria.ru/20201231/vaktsina-1591669576.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/golikova-1591575821.html

https://ria.ru/20201218/kitay-1589989038.html

китай

ухань

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воз, китай, ухань, в мире