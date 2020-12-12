Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588875582.html
В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 12.12.2020
2020-12-12T06:07
2020-12-12T06:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
saxo bank
дания
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:178:2982:1855_1920x0_80_0_0_2835396829aaf5d6c5f9f4293af31462.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.Он полагает, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых "дела уже идут лучше". "Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими", - прогнозирует собеседник агентства.Он подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке. "Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", - отметил Якобсен."Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое", - заключил он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_bd79cda6e3007c68d6fe96730f3e769e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, saxo bank, дания, экономика

В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19

06:07 12.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра
Медик карантинного центра - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
"Полагаю, что во втором квартале 2021 года (стоит ждать окончания пандемии – ред.). Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году", - сказал Якобсен.
Он полагает, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых "дела уже идут лучше". "Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими", - прогнозирует собеседник агентства.
Он подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке. "Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", - отметил Якобсен.
"Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое", - заключил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Saxo BankДанияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Дубовицкая ответила на слова Елены Воробей о "зашкварном "Аншлаге"
16:46Глава Республики Алтай порекомендовал объявить 31 декабря выходным днем
16:42В центре Уфы начали устанавливать елку за 12 миллионов рублей
16:37Названы добавки, защищающие женщин от COVID-19
16:33Министр обороны Армении отправился в Россию с рабочим визитом
16:23На МКС отказала российская система получения кислорода
16:23В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек
16:21Байден вновь пообещал присоединиться к Парижскому соглашению
16:17В РПЦ прокомментировали завершение экспертизы останков Романовых
16:17МИД Казахстана отреагировал на слова депутата Госдумы об истории страны
16:04Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет "Булава"
15:55Глава ПМР поздравил Путина и россиян с Днем Конституции
15:53В РПЦ рассказали о противоэпидемических мерах в храмах
15:50Неправильное употребление воды назвали "бомбой замедленного действия"
15:46На входе в опечатанный московский клуб Adrenaline Stadium сорвали пломбы
15:41В Сухуме раскритиковали слова президента Грузии об "оккупации" Абхазии
15:26COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
15:26В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными, заявили в ЛНР
15:25Гафт был глубоко человечен и всегда защищал слабых, заявил Шаргунов
15:19Найден способ уничтожить коронавирус за две минуты
Лента новостейМолния