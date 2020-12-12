https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588875582.html

В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19

В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по... РИА Новости, 12.12.2020

2020-12-12T06:07

2020-12-12T06:07

2020-12-12T06:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

saxo bank

дания

экономика

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.Он полагает, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых "дела уже идут лучше". "Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими", - прогнозирует собеседник агентства.Он подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке. "Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", - отметил Якобсен."Конечно, вирус может мутировать, но я уверен, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится. В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое", - заключил он. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, saxo bank, дания, экономика