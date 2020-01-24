2020-01-24T21:02+0300
2020-01-24T21:02+0300
https://ria.ru/20200124/1563850646.html
Коронавирус: эпидемия родом из Китая
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РИА Новости
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Коронавирус: эпидемия родом из Китая
По данным на 24.01.2020 от коронавируса 2019-nCov уже скончались 26 человек, более 850 человек признаны заболевшими. Вспышку новой болезни зафиксировали в конце декабря в Китае.
2020-01-24T21:02+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=65100874&type=mp4
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Коронавирус: эпидемия родом из Китая
По данным на 24.01.2020 от коронавируса 2019-nCov уже скончались 26 человек, более 850 человек признаны заболевшими. Вспышку новой болезни зафиксировали в конце декабря в Китае.
Коронавирус вызывает тяжелую пневмонию, от которой можно умереть. Власти страны закрыли город Ухань, где был зарегистрирован очаг заболевания. Санитарные службы России прямо в самолете проверяют всех пассажиров, прилетающих из Китая. Случаи заражения зафиксированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Однако пока ВОЗ воздерживается от объявления режима ЧС.