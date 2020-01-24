Коронавирус: эпидемия родом из Китая

Коронавирус вызывает тяжелую пневмонию, от которой можно умереть. Власти страны закрыли город Ухань, где был зарегистрирован очаг заболевания. Санитарные службы России прямо в самолете проверяют всех пассажиров, прилетающих из Китая. Случаи заражения зафиксированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Однако пока ВОЗ воздерживается от объявления режима ЧС.