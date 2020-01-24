Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-24T21:02+0300
https://ria.ru/20200124/1563850646.html
Коронавирус: эпидемия родом из Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/156385/05/1563850589_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_7fe32c2e4e31125db124598c664c063d.jpg
РИА Новости
Коронавирус: эпидемия родом из Китая
По данным на 24.01.2020 от коронавируса 2019-nCov уже скончались 26 человек, более 850 человек признаны заболевшими. Вспышку новой болезни зафиксировали в конце декабря в Китае.
2020-01-24T21:02+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=65100874&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/156385/05/1563850589_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_f5ad71f91e9763c94919eaced4d781c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156385/05/1563850589_0:0:481:360_1200x0_80_0_0_6c6eb0bb865e24365d24faaf226ac247.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156385/05/1563850589_27:0:387:360_1200x0_80_0_0_ebfc175bc73f2eca558d315a81fa626d.jpg
PT2M20S

Коронавирус: эпидемия родом из Китая

21:02 24.01.2020
1610
По данным на 24.01.2020 от коронавируса 2019-nCov уже скончались 26 человек, более 850 человек признаны заболевшими. Вспышку новой болезни зафиксировали в конце декабря в Китае.
Коронавирус вызывает тяжелую пневмонию, от которой можно умереть. Власти страны закрыли город Ухань, где был зарегистрирован очаг заболевания. Санитарные службы России прямо в самолете проверяют всех пассажиров, прилетающих из Китая. Случаи заражения зафиксированы также в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. Однако пока ВОЗ воздерживается от объявления режима ЧС.
300524
Здоровье - ОбществоУханьВидео
Рекомендуем
В Палестине Путин поднял упавшую фуражку офицера караула
Путин поднял упавшую фуражку офицера палестинского караула
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс после выступления на международном форуме в Израиле. 23 января 2020
Пенс на форуме в Израиле поприветствовал Путина
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Ответный удар: Иран готовится обвалить американский рынок
Автомобиль полиции
Под Петербургом нашли обгоревший труп блогерши, сообщили СМИ
Первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой
МВД сняло ограничения на комплектование кадрами в ГИБДД
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек
Президент РФ Владимир Путин на церемонии передачи ордена Мужества родственникам героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера
Эксперт сравнил Путина и Порошенко в ситуации с поднятой фуражкой
Глава Чувашии и начальник пожарной части
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
Сотрудник полиции
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Пассажиры на вокзале в Гонконге
Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Это не больно: гости передачи Место встречи подрались в эфире НТВ
"Это не больно": гости передачи "Место встречи" подрались в эфире НТВ
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне отрицают "перестрелку" с российскими военными в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20В Австралии пять человек проверяют из-за подозрения на коронавирус
04:15Зеленский прокомментировал минские соглашения
04:07В Сети отреагировали на помощь Путина палестинскому офицеру
04:04Помпео выругался на ведущую после вопроса об Украине, сообщает СМИ
03:56Астероид диаметром до одного километра летит к Земле
03:51СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
03:47Экс-президент Латвии пожаловался на отношение к русскому языку
03:17В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек
03:14Патриарх Кирилл проведет богослужение в храме при МГУ в Татьянин день
03:11Врач-паразитолог запретил россиянам есть мясо с кровью
03:06Опрос показал, благодаря чему вырос рейтинг Трампа
02:56Мадуро получил орден Ленина от КПРФ
02:49В китайском Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,5
02:40Эксперт рассказал, почему Белоруссия не откажется от российской нефти
02:40Кабмин установил плату за негативное воздействие на окружающую среду
02:33В США задержали рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщило СМИ
02:20Украинская армия получила "дырявые" БТР
02:20В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
02:16Премьер Греции предложил Эрдогану помощь после землетрясения
02:06Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния