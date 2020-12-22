https://ria.ru/20201222/antarktida-1590385648.html

Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19

Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19

Антарктида перестала быть единственным континентом, который не затронула пандемия коронавируса, после того как COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:49

2020-12-22T13:49

2020-12-22T15:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

антарктида

чили

в мире

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Антарктида перестала быть единственным континентом, который не затронула пандемия коронавируса, после того как COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной станции. Об этом сообщает чилийская газета Tercera со ссылкой на военных.Речь идет о научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Как заявили Вооруженные силы, из 36 заразившихся 26 — военные, это личный состав миссии на базе. Еще десять человек относятся к компании-подрядчику, которая проводила на станции плановые работы. После появления симптомов всех заразившихся эвакуировали, позже они сдали ПЦР-тесты. После эвакуации все помещения продезинфицировали.При этом еще 17 декабря чилийские ВМС сообщали, что на судне Sargento Aldea ввели профилактический карантин после выявления трех случаев COVID-19 среди 208 членов экипажа. Судно посещало базу Bernardo O’Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html

антарктида

чили

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, антарктида, чили, в мире