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https://ria.ru/20201222/antarktida-1590385648.html
Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19
Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19
Антарктида перестала быть единственным континентом, который не затронула пандемия коронавируса, после того как COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T13:49
2020-12-22T15:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
антарктида
чили
в мире
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Антарктида перестала быть единственным континентом, который не затронула пандемия коронавируса, после того как COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной станции. Об этом сообщает чилийская газета Tercera со ссылкой на военных.Речь идет о научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Как заявили Вооруженные силы, из 36 заразившихся 26 — военные, это личный состав миссии на базе. Еще десять человек относятся к компании-подрядчику, которая проводила на станции плановые работы. После появления симптомов всех заразившихся эвакуировали, позже они сдали ПЦР-тесты. После эвакуации все помещения продезинфицировали.При этом еще 17 декабря чилийские ВМС сообщали, что на судне Sargento Aldea ввели профилактический карантин после выявления трех случаев COVID-19 среди 208 членов экипажа. Судно посещало базу Bernardo O’Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/pandemiya--1590330482.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, антарктида, чили, в мире

Антарктида перестала быть единственным континентом без случаев COVID-19

13:49 22.12.2020 (обновлено: 15:43 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийАнтарктида
Антарктида - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Антарктида перестала быть единственным континентом, который не затронула пандемия коронавируса, после того как COVID-19 выявили у 36 человек с чилийской научной станции. Об этом сообщает чилийская газета Tercera со ссылкой на военных.
Речь идет о научной станции Bernardo O’Higgins Riquelme. Как заявили Вооруженные силы, из 36 заразившихся 26 — военные, это личный состав миссии на базе. Еще десять человек относятся к компании-подрядчику, которая проводила на станции плановые работы.
После появления симптомов всех заразившихся эвакуировали, позже они сдали ПЦР-тесты. После эвакуации все помещения продезинфицировали.
При этом еще 17 декабря чилийские ВМС сообщали, что на судне Sargento Aldea ввели профилактический карантин после выявления трех случаев COVID-19 среди 208 членов экипажа. Судно посещало базу Bernardo O’Higgins Riquelme с 27 ноября по 10 декабря.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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