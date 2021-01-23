https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594247245.html

Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса

Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса

Наиболее опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом "Вечерней Москве" рассказал... РИА Новости, 23.01.2021

2021-01-23T06:53

2021-01-23T06:53

2021-01-23T12:36

распространение коронавируса

андрей кондрахин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

весь мир

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Наиболее опасная мутация коронавируса заключается в появлении у патогена устойчивости к иммунному ответу организма. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с больным. В таком случае вирус станет "диким", будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, предупредил Кондрахин.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного. Как заявил британский премьер Борис Джонсон, новая мутация на 30% более смертельна, чем ранее известная. Другая мутация — штамм 501.V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593778109.html

весь мир

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2021

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андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир