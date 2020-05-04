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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T10:51
https://ria.ru/20200504/1570937530.html
В ряде стран начнут снимать ограничения, введенные из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570911946_0:311:2048:1463_1036x0_80_0_0_e89831235cad3bcee41bed673a040ba4.jpg
РИА Новости

В ряде стран начнут снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

00:06 04.05.2020 (обновлено: 10:51 04.05.2020)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В ряде стран с понедельника постепенно начнут ослаблять ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.

Снятие ограничений в Европе

В Италии с 4 мая начнется так называемая "фаза 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений. С 4 мая разрешается работа баров и ресторанов навынос при отсутствии массового скопления людей перед ними и очередей. Возобновляется промышленное производство, открываются стройки. С разрешения мэров откроются парки и городские сады. Будут разрешены индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности, возобновится работа профессиональных спортивных секций.
В Испании, где были введены одни из самых жестких мер в Европе, с понедельника начнется первая стадия четырехэтапного плана выхода страны из карантина — "нулевая фаза". На этом этапе будут открыты некоторые частные заведения по предварительной записи. Возобновится работа ресторанов для покупки еды навынос и частные спортивные тренировки. Некоторые из Канарских и Балеарских островов могут перейти с 4 мая уже к первой фазе.
Смягчать меры изоляции с понедельника начнет и Бельгия, одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С 4 мая планируется разрешить работу компаний, которые не имеют непосредственных массовых контактов с клиентами. Затем 11 мая могут разрешить работу непродуктовых магазинов с сохранением дистанцирования, тогда же бельгийцы смогут посетить родственников. На 18 мая запланировано частичное открытие школ. Открытие ресторанов, баров, ночных клубов откладывается на июнь.
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В Греции с понедельника снимается основная часть ограничений на передвижение граждан внутри своих округов. Откроются некоторые магазины — книг, электронных и спортивных товаров, а также некоторые предприятия услуг — парикмахерские по предварительной записи и службы техосмотра автомобилей. Остальная часть розничной торговли возобновится в следующий понедельник, 11 мая, за исключением торговых центров. Организованные пляжи пока останутся закрытыми. Также с 4 мая будут открыты церкви для индивидуального поклонения.
На Кипре постепенное снятие ограничительных мер пройдет в два этапа — с 4 и 21 мая. С 4 мая заработают туристические агентства, большинство магазинов розничной торговли. Возобновится полноценная работа государственного сектора, будут даны послабления в передвижении граждан. С понедельника будут разрешены молитвы в местах отправления культа, но на них могут присутствовать одновременно не более десяти человек. Разрешены будут индивидуальные занятия спортом. Детские площадки и парки остаются закрытыми.
В Польше с 20 апреля приступили к первому этапу отмены ограничительных мер. Сначала был снят запрет на посещение лесов, парков и скверов, в продовольственных магазинах увеличили количество людей, которые могут находиться там одновременно. А с 4 мая открываются отели и места ночлега, возобновят работу торговые центры с ограничением количества посетителей. Власти страны также с 4 мая разрешат открыть стадионы, на них смогут тренироваться не более шести человек. С 6 мая планируется открытие детских садов и яслей, решения будут приниматься индивидуально.
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В Северной и Южной Америке

Некоторые канадские провинции с 4 мая тоже начнут постепенно смягчать ограничения. Например, в ряде районов провинции Квебек с этого дня будут убраны полицейские пункты для контроля передвижения. В провинции Саскачеван с 4 мая будут разрешены некоторые уличные активности, включая рыбалку, игру в гольф и кемпинг. Жители провинции Манитоба смогут с понедельника получить некоторые медицинские услуги, а также сходить к парикмахеру. Начнут открываться магазины розничной торговли.
В Эквадоре с 4 мая ограничения будут ослаблять поэтапно, районы будут разделены на три группы. В "красных" городах будут введены послабления для компаний, осуществляющих доставку на дом, частично разрешена работа такси. В "желтых" населенных пунктах начнут работать государственные и частные учреждения с максимум 50 процентами от общего числа сотрудников, будет частично разрешен общественный и личный транспорт, комендантский час будет с 18:00 до 05:00 следующего дня. В "зеленых" городах вводятся максимальные послабления — предприятиям и компаниям разрешат работать на 70 процентов, частично будет восстановлена торговля и возобновлен городской и междугородний транспорт. Комендантский час — с 21:00 по 05:00 следующего дня.
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Африка и Азия

В Тунисе с 4 мая частично возобновится работа госучреждений, пищевой промышленности, строительства и сферы услуг. Начиная с 11 мая будут постепенно открываться мелкие предприятия, за исключением парикмахерских и салонов красоты. Смогут начать работу торговые предприятия, кроме магазинов одежды, обуви и крупных торговых центров.
С понедельника поэтапное снятие ограничений начнется в Нигерии в федеральной столичной территории и штатах Лагос и Огун. Запрет на передвижение в этих районах был введен с 30 марта.
Власти Сингапура с 5 мая начнут возобновлять работу некоторых предприятий. Откроются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
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Страны СНГ

Власти Армении намерены "открыть" с 4 мая ряд значимых сфер экономики. По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, "закрытой" останется система образования, ограничения сохранятся в сферах культуры и развлечений.
В Казахстане с 4 мая разрешат уличные тренировки и работу парикмахерских. С этого дня также начнут работать непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, медицинские центры, стоматологические клиники, фотосалоны, цветочные киоски, компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы, микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты. Также принято решение о возобновлении с 4 мая авиарейсов из Нур-Султана и Алма-Аты в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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