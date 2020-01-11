Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-11T04:07+0300
https://ria.ru/20200111/1563278381.html
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/152818/88/1528188812_0:242:3043:1954_1036x0_80_0_0_468fde00f14c558d825de8f612954bb8.jpg
РИА Новости

В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса

03:49 11.01.2020 (обновлено: 04:07 11.01.2020)
541
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкШприц
Шприц
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Шприц. Архивное фото
ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. В китайском городе Ухань скончался первый заболевший новым типом коронавируса, еще около 40 человек болеют, несколько сотен - под наблюдением, сообщили в городском комитете по вопросам здравоохранения.
В конце декабря местные власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. По состоянию на 5 января, сообщалось о 59 случаях заражения. В четверг 9 января китайские эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.

Кроме того, в настоящее время 739 человек, из них 419 - медики, которые имели тесный контакт с больными, находятся по медицинским наблюдением, в настоящее времени симптомов заражения у них не выявлено.
Саудовская Аравия. Архивное фото
17 сентября 2017, 07:46
Роспотребнадзор предупредил о вспышке коронавируса в Саудовской Аравии
110403
Обсудить 0
КитайУханьВ мире
Рекомендуем
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани
Сотрудники правоохранительных органов США
СМИ: в США участник убийства россиянина приговорен к 100 годам тюрьмы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил отказ США обсуждать вывод войск из Ирака
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом и грузовиком
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Новым финдиректором "Нафтогаза" стал бывший вице-президент Shell
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Британский принц Гарри и Меган Маркл
Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе
Последствия ДТП на 472 километре федеральной трассы М-7 Волга
В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
Павильон Роскосмоса
Роскосмос призвал изменить закон о госзакупках
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине
Средневековый замок в Испании, выставленный на аренду на сайте Airbnb
В Испании сдают в аренду средневековый замок
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42СМИ: ушедший в отставку глава Boeing не получит "золотой парашют"
04:35Россия довольна принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
Лента новостейМолния