Названа причина вспышки пневмонии в Китае

ПЕКИН, 9 янв — РИА Новости. Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.

"По состоянию на 21:00 седьмого января <...> после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса", — уточняется в сообщении.

Специалисты добавили, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и изучение клинических проявлений заболевания.

В конце декабря власти сообщили о вспышке в Ухани пневмонии неизвестного происхождения. По состоянию на 5 января в городе выявили 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находились в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков остаются 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.

Некоторые пациенты работали на местном рынке морепродуктов. На данный момент явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено, летальные случаи не зафиксированы.