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Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
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РИА Новости

Во Франции зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

22:31 24.01.2020 (обновлено: 22:34 24.01.2020)
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© AP Photo / Kin CheungПассажиры на вокзале в Гонконге
Пассажиры на вокзале в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во французских городах Париж и Бордо, заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.
"Пациенту (в Бордо) 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился (ко врачам) с симптомами 23 января. Со вчерашнего дня он госпитализирован в Бордо в индивидуальный бокс", - приводит портал France Info слова министра. Она отметила, что, по прибытии во Францию мужчина контактировал с десятком человек.
Информации о втором заболевшем приводится гораздо меньше. Известно, что он также находится в индивидуальной палате, но в парижской больнице Bichat.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае превысило 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая.
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Распространение нового коронавирусаБордоФранцияПарижВ мире
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