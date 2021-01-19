https://ria.ru/20210119/immunitet-1593675251.html

ВОЗ оценила влияние вакцинации на выработку иммунитета к COVID-19

ВОЗ оценила влияние вакцинации на выработку иммунитета к COVID-19

Потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к COVID-19, и неизвестно, помогут ли они остановить распространение... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:58

2021-01-19T13:58

2021-01-19T13:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

маргарет харрис

здоровье - общество

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к COVID-19, и неизвестно, помогут ли они остановить распространение заражений, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис."Вакцины помогут, но не сразу. Потребуется месяцы и месяцы до тех пор, пока будет достигнут достаточный уровень иммунитета, который сможет защитить. Мы даже не знаем, когда они остановят распространение вируса. Мы только знаем, что вакцины остановят болезнь", - сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsiny-1593634758.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, маргарет харрис, здоровье - общество, воз, в мире