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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/immunitet-1593675251.html
ВОЗ оценила влияние вакцинации на выработку иммунитета к COVID-19
ВОЗ оценила влияние вакцинации на выработку иммунитета к COVID-19
Потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к COVID-19, и неизвестно, помогут ли они остановить распространение... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:58
2021-01-19T13:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
маргарет харрис
здоровье - общество
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к COVID-19, и неизвестно, помогут ли они остановить распространение заражений, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис."Вакцины помогут, но не сразу. Потребуется месяцы и месяцы до тех пор, пока будет достигнут достаточный уровень иммунитета, который сможет защитить. Мы даже не знаем, когда они остановят распространение вируса. Мы только знаем, что вакцины остановят болезнь", - сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, маргарет харрис, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ оценила влияние вакцинации на выработку иммунитета к COVID-19

13:58 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЖЕНЕВА, 19 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к COVID-19, и неизвестно, помогут ли они остановить распространение заражений, заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
"Вакцины помогут, но не сразу. Потребуется месяцы и месяцы до тех пор, пока будет достигнут достаточный уровень иммунитета, который сможет защитить. Мы даже не знаем, когда они остановят распространение вируса. Мы только знаем, что вакцины остановят болезнь", - сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники во время вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
11:15
Русские снова всех спасают
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
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