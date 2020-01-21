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В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса
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РИА Новости

В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

22:21 21.01.2020 (обновлено: 23:47 21.01.2020)
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© РИА Новости / Анна РаткоглоЖители Пекина в защитных медицинских масках
Жители Пекина в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как пишет новостное агентство Рейтер, пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил эту информацию.
Заболел житель штата Вашингтон на северо-западе страны, сейчас его состояние стабильно. Он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проводить проверки путешественников в трех крупнейших американских аэропортах.
На прошлой неделе сообщалось, что власти США начнут проверять в трех аэропортах пассажиров из китайского города Ухань, где обнаружен новый коронавирус. Речь шла об аэропорте имени Кеннеди в Нью-Йорке, а также об аэропортах в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
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В конце декабря китайские власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 21 января в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, десять — в Пекине, 17 в провинции Гуандун, шесть — в Шанхае, пять в провинции Чжэцзян, два в городе Тяньцзинь, пять — в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек скончались.
Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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