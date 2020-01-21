В США выявили первый случай заражения новым типом коронавируса

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в Первый случай заражения новым типом коронавируса выявили в США , сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как пишет новостное агентство Рейтер , пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердил эту информацию.

Заболел житель штата Вашингтон на северо-западе страны, сейчас его состояние стабильно. Он прилетел в США из Китая до того, как федеральные службы здравоохранения начали проводить проверки путешественников в трех крупнейших американских аэропортах.

На прошлой неделе сообщалось, что власти США начнут проверять в трех аэропортах пассажиров из китайского города Ухань, где обнаружен новый коронавирус. Речь шла об аэропорте имени Кеннеди в Нью-Йорке, а также об аэропортах в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

В конце декабря китайские власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 21 января в стране зарегистрировано 319 случаев заражения, 270 случаев в провинции Хубэй, десять — в Пекине, 17 в провинции Гуандун, шесть — в Шанхае, пять в провинции Чжэцзян, два в городе Тяньцзинь, пять — в Чуньцине, по одному в провинциях Хунань, Сычуань, Шаньдун и на Тайване. Шесть человек скончались.