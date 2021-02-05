https://ria.ru/20210205/pandemiya-1596204334.html

Bloomberg: пандемия коронавируса затянется на семь лет

Bloomberg: пандемия коронавируса затянется на семь лет

Для затухания пандемии коронавируса необходимо вакцинировать 75% населения Земли, на что при нынешних темпах уйдет семь лет. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:42

2021-02-05T16:42

2021-02-05T16:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

земля

сша

израиль

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Миру предрекли семь лет пандемии коронавируса

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Для затухания пандемии коронавируса необходимо вакцинировать 75% населения Земли, на что при нынешних темпах уйдет семь лет. Об этом сообщает Bloomberg.По информации агентства, в мире ежедневно делают более 4,5 миллиона уколов вакцины от COVID-19. Учитывая, что каждому человеку нужно ввести две дозы препарата, понадобится примерно семь лет, чтобы привить большую часть населения планеты. В США этот процесс займет 11 месяцев. В день там делают 1,3 миллиона прививок. Лучше всех с задачей справляются Израиль (58 доз на 100 человек), где 21% населения уже полностью привили, и Объединенные Арабские Эмираты (35,8 дозы на 100 человек).С началом вакцинации многие страны столкнулись с неравным доступом к препарату от COVID-19. В некоторых государствах все еще не сделали ни одной прививки. Процесс распространения вакцины от коронавируса станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/virus-1595019079.html

земля

сша

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, земля, сша, израиль