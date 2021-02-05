https://ria.ru/20210205/pandemiya-1596204334.html
Bloomberg: пандемия коронавируса затянется на семь лет
Bloomberg: пандемия коронавируса затянется на семь лет
Для затухания пандемии коронавируса необходимо вакцинировать 75% населения Земли, на что при нынешних темпах уйдет семь лет. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:42
2021-02-05T16:42
2021-02-05T16:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
земля
сша
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Миру предрекли семь лет пандемии коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569814516_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_66d342a18f91b0786ae8a1af571697a9.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Для затухания пандемии коронавируса необходимо вакцинировать 75% населения Земли, на что при нынешних темпах уйдет семь лет. Об этом сообщает Bloomberg.По информации агентства, в мире ежедневно делают более 4,5 миллиона уколов вакцины от COVID-19. Учитывая, что каждому человеку нужно ввести две дозы препарата, понадобится примерно семь лет, чтобы привить большую часть населения планеты. В США этот процесс займет 11 месяцев. В день там делают 1,3 миллиона прививок. Лучше всех с задачей справляются Израиль (58 доз на 100 человек), где 21% населения уже полностью привили, и Объединенные Арабские Эмираты (35,8 дозы на 100 человек).С началом вакцинации многие страны столкнулись с неравным доступом к препарату от COVID-19. В некоторых государствах все еще не сделали ни одной прививки. Процесс распространения вакцины от коронавируса станет сложнейшей логистической задачей, которая когда-либо стояла перед человечеством, говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/virus-1595019079.html
земля
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569814516_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_b66a8ac93db00f9a7418bc55303cce60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, земля, сша, израиль