https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593261511.html

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:19

2021-01-15T19:19

2021-01-15T21:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24".Она добавила, что ожидает включения в программу препарата, разработанного центром Чумакова.Как в свою очередь сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами, за год в России могут привить от коронавируса 60% населения. Она отметила, что иммунизация должна быть массовой, но ее нужно организовать так, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидсезона — к осени.О необходимости начать массовую вакцинацию населения ранее заявил Владимир Путин.В России масштабная кампания началась 15 декабря 2020 года. В Москве она стартовала еще 5 декабря. Пока прививку могу сделать граждане старше 18 лет, у которых нет хронических заболеваний из списка противопоказаний.Сейчас вакцинироваться могут врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593180727.html

https://ria.ru/20210115/shtamm-1593238966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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