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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593261511.html
Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января
Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января
Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:19
2021-01-15T21:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24".Она добавила, что ожидает включения в программу препарата, разработанного центром Чумакова.Как в свою очередь сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами, за год в России могут привить от коронавируса 60% населения. Она отметила, что иммунизация должна быть массовой, но ее нужно организовать так, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидсезона — к осени.О необходимости начать массовую вакцинацию населения ранее заявил Владимир Путин.В России масштабная кампания началась 15 декабря 2020 года. В Москве она стартовала еще 5 декабря. Пока прививку могу сделать граждане старше 18 лет, у которых нет хронических заболеваний из списка противопоказаний.Сейчас вакцинироваться могут врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593180727.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, москва, общество

Масштабная вакцинация россиян от коронавируса начнется 18 января

19:19 15.01.2021 (обновлено: 21:18 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник достает из холодильника вакцину "Спутник V" от коронавируса COVID-1
Медработник достает из холодильника вакцину Спутник V от коронавируса COVID-1 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что ожидает включения в программу препарата, разработанного центром Чумакова.
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Вчера, 13:07Распространение коронавируса
В торговых центрах Москвы откроют пункты вакцинации от коронавируса
Как в свою очередь сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами, за год в России могут привить от коронавируса 60% населения.
Она отметила, что иммунизация должна быть массовой, но ее нужно организовать так, чтобы люди имели иммунитет к началу эпидсезона — к осени.
О необходимости начать массовую вакцинацию населения ранее заявил Владимир Путин.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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В России масштабная кампания началась 15 декабря 2020 года. В Москве она стартовала еще 5 декабря. Пока прививку могу сделать граждане старше 18 лет, у которых нет хронических заболеваний из списка противопоказаний.
Сейчас вакцинироваться могут врачи, учителя, соцработники, сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, а также работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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7 декабря 2020, 10:54Инфографика
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВакциныКоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинМоскваОбщество
 
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