https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594562629.html
В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса
В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса
Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:45
2021-01-25T23:45
2021-01-25T23:50
распространение коронавируса
здоровье - общество
воз
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Райан объяснил, что на сегодняшний день люди болеют COVID-19 по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии. При этом эксперт отметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с болезнью, не проходят зря, так как каждый день помогают снизить уровень смертности от COVID-19 и уменьшить количество новых заболеваний.Райан также добавил, что в человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594244529.html
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здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто", — сказал он на брифинге
.
Райан объяснил, что на сегодняшний день люди болеют COVID-19 по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.
При этом эксперт отметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с болезнью, не проходят зря, так как каждый день помогают снизить уровень смертности от COVID-19 и уменьшить количество новых заболеваний.
Райан также добавил, что в человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.