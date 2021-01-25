https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594562629.html

В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса

В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса

Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T23:45

2021-01-25T23:45

2021-01-25T23:50

распространение коронавируса

здоровье - общество

воз

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Райан объяснил, что на сегодняшний день люди болеют COVID-19 по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии. При этом эксперт отметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с болезнью, не проходят зря, так как каждый день помогают снизить уровень смертности от COVID-19 и уменьшить количество новых заболеваний.Райан также добавил, что в человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/koronavirus-1594244529.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, воз, в мире