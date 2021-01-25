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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594562629.html
В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса
В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса
Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T23:45
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распространение коронавируса
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воз
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Райан объяснил, что на сегодняшний день люди болеют COVID-19 по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии. При этом эксперт отметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с болезнью, не проходят зря, так как каждый день помогают снизить уровень смертности от COVID-19 и уменьшить количество новых заболеваний.Райан также добавил, что в человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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60
здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ рассказали о судьбе коронавируса

23:45 25.01.2021 (обновлено: 23:50 25.01.2021)
 
© AP Photo / Andy WongЛюди в медицинских масках в Пекине
Люди в медицинских масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Человечеству предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Несмотря на прогресс, которого мы добились, в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающее на то, что справиться с эпидемией будет не так просто", — сказал он на брифинге.
Райан объяснил, что на сегодняшний день люди болеют COVID-19 по всему миру. Не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии.
При этом эксперт отметил, что все меры и усилия, направленные на борьбу с болезнью, не проходят зря, так как каждый день помогают снизить уровень смертности от COVID-19 и уменьшить количество новых заболеваний.
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Райан также добавил, что в человеческой истории уже случалось так, что эпидемии приобретали локальный характер и затягивались на многие годы. При таком сценарии, по его мнению, под ударом окажется молодое поколение, так как у взрослых с годами разовьется иммунитет к заболеванию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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