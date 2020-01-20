В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

"В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку", — заявил он в эфире Центрального телевидения Китая.