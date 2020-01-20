В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку, заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.
"В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку", — заявил он в эфире Центрального телевидения Китая.
Эксперт добавил, что есть также случаи заражения медицинского персонала, сейчас известно о 14 заболевших медиках.
Вирус 2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января общее число заразившихся в городе Ухань достигло 198 человек, трое скончались. Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Пекине, еще 44 человека в столице Китая находятся под наблюдением в карантине.
В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек.
Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил журналистам, что Китай поддерживает тесные контакты с другими странами и Всемирной организацией здравоохранения по данной ситуации.