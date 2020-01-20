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В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми
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РИА Новости

В Китае подтвердили случаи передачи нового коронавируса между людьми

18:23 20.01.2020 (обновлено: 19:05 20.01.2020)
29413
© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку, заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.
"В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус передается от человека к человеку", — заявил он в эфире Центрального телевидения Китая.
Эксперт добавил, что есть также случаи заражения медицинского персонала, сейчас известно о 14 заболевших медиках.
Укол
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Вирус 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По состоянию на 20 января общее число заразившихся в городе Ухань достигло 198 человек, трое скончались. Два случая заражения коронавирусом подтвердили в Пекине, еще 44 человека в столице Китая находятся под наблюдением в карантине.
В провинциях Чжэцзян и Гуандун под карантин помещены 13 человек.
Вирус уже распространился за пределы Китая: случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Южной Корее, Японии и Таиланде.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил журналистам, что Китай поддерживает тесные контакты с другими странами и Всемирной организацией здравоохранения по данной ситуации.
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228407821109
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КитайВ мире
Популярные комментарии
Интересно а что американцы для России приготовили. - Я лично уверен на все 100% что этот новый вирус из пробирки "Возможно даже был создан в американских лабораториях.
20 января, 20:58
Vladimir Chawla
1901107
Подозрительно часто стали появляться различные вирусы. Оружие массового поражения?
20 января, 20:33
lltpr
2001202
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