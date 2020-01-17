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ВОЗ призвала не ограничивать передвижение людей из-за вируса в Китае
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РИА Новости

ВОЗ призвала не ограничивать передвижение людей из-за вируса в Китае

13:31 17.01.2020
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© AP Photo / Andy WongЖители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро
© AP Photo / Andy Wong
Жители Гонконга в защитных масках в вагоне поезда метро. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить никаких ограничений на передвижение людей в связи со вспышкой нового типа коронавируса в Китае, передача вируса от человека к человеку пока не подтверждена, заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
"Мы продолжаем говорить странам о том, что они должны быть готовы к вспышке коронавируса, но не рекомендуем никаких ограничений на передвижения", - сказал он.
Накануне Япония заявила о случае заболевания новым видом коронавируса из Китая. По словам Язаревича, власти Японии проинформировали ВОЗ о заболевшем 15 января. Это человек путешествовал в Китай. Он получил необходимое лечение и был выписан.
Язаревич подчеркнул, что в настоящее время нет четкого подтверждения того, что новый вирус может передаваться от человека к человеку.
"Ситуация до сих пор расследуется, мы до сих пор не знаем источник, не знаем, как вирус влияет на здоровье человека. Надеюсь, мы узнаем это в ближайшее время. Нет четкого подтверждения, что вирус может передаваться от человека к человеку", - добавил представитель ВОЗ.
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В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Ранее минздрав Таиланда сообщил о втором подтвержденном случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны. В связи с этим власти Таиланда сообщили о введении мер в аэропортах страны по проверке людей, прибывших из города Ухань. Также был усилен контроль в частных и государственных больницах Таиланда.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 17 января, два человека, заболевшие новым типом коронавируса в китайском городе Ухань, скончались, болеют еще около 40 человек, несколько сотен - под наблюдением.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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