https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599713247.html

В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом

Второй день подряд в России регистрируют менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2: за сутки инфекцию нашли еще у 10 535 человек, сообщил... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:12

2021-03-03T11:12

2021-03-03T12:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Второй день подряд в России регистрируют менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2: за сутки инфекцию нашли еще у 10 535 человек, сообщил оперативный штаб.Накануне было 10 565 случаев. Это минимум с 4 октября. Темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента.Умерли 452 человека (днем ранее 441), выздоровели 15 694 пациента (14 966).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1284 (1277). В Санкт-Петербурге — 962 (937) заразившихся, в Подмосковье — 691 (617). В Нижегородской области — 388, Воронежской — 286, Ростовской — 277, Самарской — 273, Иркутской — 210.Минимальные значения отмечены в Магаданской области, Еврейской автономии (по три) и в Ненецком автономном округе (один). Нет прироста на Чукотке.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 278 750, умерли за все время 87 348 человек, выздоровели 3 853 734.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 114 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210303/antitela-1599695918.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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