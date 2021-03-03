В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом
11:12 03.03.2021 (обновлено: 12:01 03.03.2021)
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Второй день подряд в России регистрируют менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2: за сутки инфекцию нашли еще у 10 535 человек, сообщил оперативный штаб.
Накануне было 10 565 случаев. Это минимум с 4 октября. Темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента.
Умерли 452 человека (днем ранее 441), выздоровели 15 694 пациента (14 966).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1284 (1277). В Санкт-Петербурге — 962 (937) заразившихся, в Подмосковье — 691 (617). В Нижегородской области — 388, Воронежской — 286, Ростовской — 277, Самарской — 273, Иркутской — 210.
Минимальные значения отмечены в Магаданской области, Еврейской автономии (по три) и в Ненецком автономном округе (один). Нет прироста на Чукотке.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 278 750, умерли за все время 87 348 человек, выздоровели 3 853 734.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 114 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.