Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599713247.html
В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом
Второй день подряд в России регистрируют менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2: за сутки инфекцию нашли еще у 10 535 человек, сообщил... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:12
2021-03-03T12:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750371_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_717a56025fb42355759c33d93b2f4acc.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Второй день подряд в России регистрируют менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2: за сутки инфекцию нашли еще у 10 535 человек, сообщил оперативный штаб.Накануне было 10 565 случаев. Это минимум с 4 октября. Темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента.Умерли 452 человека (днем ранее 441), выздоровели 15 694 пациента (14 966).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1284 (1277). В Санкт-Петербурге — 962 (937) заразившихся, в Подмосковье — 691 (617). В Нижегородской области — 388, Воронежской — 286, Ростовской — 277, Самарской — 273, Иркутской — 210.Минимальные значения отмечены в Магаданской области, Еврейской автономии (по три) и в Ненецком автономном округе (один). Нет прироста на Чукотке.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 278 750, умерли за все время 87 348 человек, выздоровели 3 853 734.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 114 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210303/antitela-1599695918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750371_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_0bd3c794e086f996b8c12f4c994b9267.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 10 535 новых случаев заражения коронавирусом

11:12 03.03.2021 (обновлено: 12:01 03.03.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Второй день подряд в России регистрируют менее 11 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2: за сутки инфекцию нашли еще у 10 535 человек, сообщил оперативный штаб.
Накануне было 10 565 случаев. Это минимум с 4 октября. Темп прироста сохранился на уровне 0,25 процента.
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 09:04
Эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после вакцинации
Умерли 452 человека (днем ранее 441), выздоровели 15 694 пациента (14 966).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1284 (1277). В Санкт-Петербурге — 962 (937) заразившихся, в Подмосковье — 691 (617). В Нижегородской области — 388, Воронежской — 286, Ростовской — 277, Самарской — 273, Иркутской — 210.
Минимальные значения отмечены в Магаданской области, Еврейской автономии (по три) и в Ненецком автономном округе (один). Нет прироста на Чукотке.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 278 750, умерли за все время 87 348 человек, выздоровели 3 853 734.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 114 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 114,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния