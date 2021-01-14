https://ria.ru/20210114/koronavirus-1593008947.html
В Совфеде не согласились с мнением ВОЗ о втором годе пандемии
В Совфеде не согласились с мнением ВОЗ о втором годе пандемии
Сенатор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый не согласен с мнением представителя ВОЗ о том, что второй год пандемии коронавируса может стать... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T13:27
2021-01-14T13:27
2021-01-14T13:27
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сенатор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый не согласен с мнением представителя ВОЗ о том, что второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, чем первый.О том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого в связи с динамикой распространения заболевания и рядом других проблем, заявил ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая по видеосвязи на вопросы в Twitter."Я не вижу оснований для таких выводов. Началась массовая, активная иммунизация, не только в России, но и в других странах мира", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.По его словам, вакцины показывают свою эффективность, и у тех, кто уже привился, хороший результат. Кроме того, есть много переболевших коронавирусом, у них организм выработал свой иммунитет, добавил сенатор. Он также напомнил о поручении главы государства перейти к массовой вакцинации населения.ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено 90,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,9 миллиона пациентов с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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владимир круглый, россия, здоровье - общество, воз, twitter, общество
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Сенатор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый
не согласен с мнением представителя ВОЗ
о том, что второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, чем первый.
О том, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого в связи с динамикой распространения заболевания и рядом других проблем, заявил ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая по видеосвязи на вопросы в Twitter
.
"Я не вижу оснований для таких выводов. Началась массовая, активная иммунизация, не только в России, но и в других странах мира", - сказал парламентарий РИА Новости в четверг.
По его словам, вакцины показывают свою эффективность, и у тех, кто уже привился, хороший результат. Кроме того, есть много переболевших коронавирусом, у них организм выработал свой иммунитет, добавил сенатор. Он также напомнил о поручении главы государства перейти к массовой вакцинации населения.
"На новые штаммы коронавируса, о которых говорят специалисты, также будет оказывать воздействие вакцинация. Если появятся новые разновидности коронавируса, на которые действующие вакцины не подействуют, специалисты смогут их доработать", - полагает сенатор.
ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено 90,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,9 миллиона пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф