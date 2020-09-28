https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html

Сибирские ученые выявили признаки второй волны COVID-19 в России

Прогнозирующая распространение коронавируса модель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск)... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:48

2020-09-28T11:48

2020-09-28T11:48

распространение нового коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

василий юрченко

новосибирск

новосибирская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572877710_0:210:2893:1837_1400x0_80_0_0_3b4e6639b6e039c82ccdc488ef5bc9d5.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Прогнозирующая распространение коронавируса модель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a>) выявила признаки, которые позволяют говорить о начале второй волны пандемии COVID-19 в России, сообщил РИА Новости первый замдиректора научного института Андрей Юрченко.Он пояснил, что хотя реальное число заболевших неизвестно, о "второй волне" может говорить скачкообразный характер прироста новых случаев заболевания, возврат коронавирусных ограничений в ряде регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие признаки.Известный российский вирусолог <a href="http://ria.ru/person_sergey-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нетесов</a>, по словам <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_JUrchenko/" target="_blank" data-auto="true">Юрченко</a>, считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире началась в начале июля, а в России ее началом можно считать вторую неделю сентября. При этом главный критерий ее начала - подъем дневной заболеваемости на фоне открытия учебных заведений, кафе и ресторанов при примерно одинаковом количестве проводимых тестов.Ссылаясь на научные исследования, ученый сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 составляет примерно 0,3%, что говорит о том, что, например, в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>, где ежедневно от COVID-19 умирают по 3-4 человека, число инфицированных должно быть не менее 1000-1300 человек в день, а не меньше сотни, как сообщает оперативный штаб. В то же время специалист пояснил, что на официальную статистику может влиять естественные мутации вируса, приводящие к снижению процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей, а также изменение в симптоматике – из-за отсутствия отделяемого со слизистых коронавирус может хуже определяться методами ПЦР-диагностики.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577869804.html

1

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, василий юрченко, новосибирск, новосибирская область, общество