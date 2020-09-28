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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577875229.html
Сибирские ученые выявили признаки второй волны COVID-19 в России
Прогнозирующая распространение коронавируса модель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск)... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:48
2020-09-28T11:48
распространение нового коронавируса
сергей нетесов
коронавирус в россии
василий юрченко
новосибирск
новосибирская область
общество
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<strong>НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Прогнозирующая распространение коронавируса модель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a>) выявила признаки, которые позволяют говорить о начале второй волны пандемии COVID-19 в России, сообщил РИА Новости первый замдиректора научного института Андрей Юрченко.Он пояснил, что хотя реальное число заболевших неизвестно, о "второй волне" может говорить скачкообразный характер прироста новых случаев заболевания, возврат коронавирусных ограничений в ряде регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие признаки.Известный российский вирусолог <a href="http://ria.ru/person_sergey-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нетесов</a>, по словам <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_JUrchenko/" target="_blank" data-auto="true">Юрченко</a>, считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире началась в начале июля, а в России ее началом можно считать вторую неделю сентября. При этом главный критерий ее начала - подъем дневной заболеваемости на фоне открытия учебных заведений, кафе и ресторанов при примерно одинаковом количестве проводимых тестов.Ссылаясь на научные исследования, ученый сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 составляет примерно 0,3%, что говорит о том, что, например, в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской области</a>, где ежедневно от COVID-19 умирают по 3-4 человека, число инфицированных должно быть не менее 1000-1300 человек в день, а не меньше сотни, как сообщает оперативный штаб. В то же время специалист пояснил, что на официальную статистику может влиять естественные мутации вируса, приводящие к снижению процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей, а также изменение в симптоматике – из-за отсутствия отделяемого со слизистых коронавирус может хуже определяться методами ПЦР-диагностики.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200928/vaktsina-1577869804.html
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сергей нетесов, коронавирус в россии, василий юрченко, новосибирск, новосибирская область, общество

Сибирские ученые выявили признаки второй волны COVID-19 в России

11:48 28.09.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедики на крыльце "красной зоны"
Медики на крыльце красной зоны - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Прогнозирующая распространение коронавируса модель Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск) выявила признаки, которые позволяют говорить о начале второй волны пандемии COVID-19 в России, сообщил РИА Новости первый замдиректора научного института Андрей Юрченко.
"Фактически повторная пандемия коронавирусной инфекции началась уже некоторое время назад – последние две недели мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости как один из признаков. Однако ориентируемся в первую очередь по совокупности косвенных параметров, а также показателям смертности, поскольку реальный показатель по заболеваемости выяснить не представляется возможным: массового тестирования на COVID-19 не проводится, случаи бессимптомного течения не попадают в статистику совсем, а легкое течение приписывается ОРВИ или раннему началу сезонного гриппа", - рассказал ученый.
Он пояснил, что хотя реальное число заболевших неизвестно, о "второй волне" может говорить скачкообразный характер прироста новых случаев заболевания, возврат коронавирусных ограничений в ряде регионов, информация о возвращении дистанционного образования в школах и другие признаки.
Известный российский вирусолог Сергей Нетесов, по словам Юрченко, считает, что вторая волна заболеваемости коронавирусом в мире началась в начале июля, а в России ее началом можно считать вторую неделю сентября. При этом главный критерий ее начала - подъем дневной заболеваемости на фоне открытия учебных заведений, кафе и ресторанов при примерно одинаковом количестве проводимых тестов.
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"То же самое подтверждает математическое моделирование с помощью метамодели: стоит только снизить уровень социальной дистанции, как возникает вторая волна… Также в возникновение второй волны вносит свой вклад сезонный фактор", - сказал Юрченко.
Ссылаясь на научные исследования, ученый сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 составляет примерно 0,3%, что говорит о том, что, например, в Новосибирской области, где ежедневно от COVID-19 умирают по 3-4 человека, число инфицированных должно быть не менее 1000-1300 человек в день, а не меньше сотни, как сообщает оперативный штаб. В то же время специалист пояснил, что на официальную статистику может влиять естественные мутации вируса, приводящие к снижению процента смертности и увеличение числа бессимптомных носителей, а также изменение в симптоматике – из-за отсутствия отделяемого со слизистых коронавирус может хуже определяться методами ПЦР-диагностики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииВасилий ЮрченкоНовосибирскНовосибирская областьОбщество
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