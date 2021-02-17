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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210217/tekhnologii-1597790714.html
Дворкович рассказал, как технологии изменят мир после коронавируса
Дворкович рассказал, как технологии изменят мир после коронавируса
Пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых будут востребованными в повседневной жизни и изменят ее, такое... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T09:59
2021-02-17T10:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
аркадий дворкович
фонд "сколково"
технологии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых будут востребованными в повседневной жизни и изменят ее, такое мнение высказал в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.По его мнению, дистанционная работа неизбежно станет частью нашей жизни. "Надеюсь, что не более чем 20% нашей жизни будет с этим связано. Может быть, в образовании чуть побольше, поскольку мы увидели, что рутинный материал, лекции, возможны онлайн. В бизнесе, я думаю, 20-25% работы вполне может обеспечиваться дистанционно, но остальное все должно быть реальным", - заявил глава фонда."Уже происходит бум технологий, которые обеспечивают дистанционную работу, вложения в них будут только увеличиваться в ближайшее время. Будут расти и инвестиции в технологии, связанные с предотвращением, профилактикой заболеваний, ранним выявлением, лечением, реабилитацией и так далее. Все это будет на переднем плане, надеюсь, мы в этом примем самое активное участие. Россия здесь должна быть на передовых ролях, есть все шансы, все возможности", - уверен он.Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича &gt;&gt;
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аркадий дворкович, фонд "сколково", технологии

Дворкович рассказал, как технологии изменят мир после коронавируса

09:59 17.02.2021 (обновлено: 10:34 17.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых будут востребованными в повседневной жизни и изменят ее, такое мнение высказал в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Главный вопрос - что после (коронавируса)? Сочетание того, что было до пандемии, во время пандемии и того, что мы еще не знаем, что появится только после. Надеюсь, что многое хорошее, что было в жизни до перейдет и в будущую жизнь - общение между людьми, успешное технологическое развитие во многих отраслях", - считает Дворкович.
По его мнению, дистанционная работа неизбежно станет частью нашей жизни. "Надеюсь, что не более чем 20% нашей жизни будет с этим связано. Может быть, в образовании чуть побольше, поскольку мы увидели, что рутинный материал, лекции, возможны онлайн. В бизнесе, я думаю, 20-25% работы вполне может обеспечиваться дистанционно, но остальное все должно быть реальным", - заявил глава фонда.
"Уже происходит бум технологий, которые обеспечивают дистанционную работу, вложения в них будут только увеличиваться в ближайшее время. Будут расти и инвестиции в технологии, связанные с предотвращением, профилактикой заболеваний, ранним выявлением, лечением, реабилитацией и так далее. Все это будет на переднем плане, надеюсь, мы в этом примем самое активное участие. Россия здесь должна быть на передовых ролях, есть все шансы, все возможности", - уверен он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 08:28Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАркадий ДворковичФонд "Сколково"Технологии
 
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