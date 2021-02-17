https://ria.ru/20210217/tekhnologii-1597790714.html

Дворкович рассказал, как технологии изменят мир после коронавируса

Дворкович рассказал, как технологии изменят мир после коронавируса

Пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых будут востребованными в повседневной жизни и изменят ее, такое... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T09:59

2021-02-17T09:59

2021-02-17T10:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

аркадий дворкович

фонд "сколково"

технологии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых будут востребованными в повседневной жизни и изменят ее, такое мнение высказал в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.По его мнению, дистанционная работа неизбежно станет частью нашей жизни. "Надеюсь, что не более чем 20% нашей жизни будет с этим связано. Может быть, в образовании чуть побольше, поскольку мы увидели, что рутинный материал, лекции, возможны онлайн. В бизнесе, я думаю, 20-25% работы вполне может обеспечиваться дистанционно, но остальное все должно быть реальным", - заявил глава фонда."Уже происходит бум технологий, которые обеспечивают дистанционную работу, вложения в них будут только увеличиваться в ближайшее время. Будут расти и инвестиции в технологии, связанные с предотвращением, профилактикой заболеваний, ранним выявлением, лечением, реабилитацией и так далее. Все это будет на переднем плане, надеюсь, мы в этом примем самое активное участие. Россия здесь должна быть на передовых ролях, есть все шансы, все возможности", - уверен он.Читайте полный текст интервью Аркадия Дворковича >>

https://ria.ru/20210201/polza-1595434117.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аркадий дворкович, фонд "сколково", технологии