Дворкович рассказал, как технологии изменят мир после коронавируса
09:59 17.02.2021 (обновлено: 10:34 17.02.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пандемия коронавируса дала импульс развитию технологий в различных отраслях, многие из которых будут востребованными в повседневной жизни и изменят ее, такое мнение высказал в интервью РИА Новости председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
"Главный вопрос - что после (коронавируса)? Сочетание того, что было до пандемии, во время пандемии и того, что мы еще не знаем, что появится только после. Надеюсь, что многое хорошее, что было в жизни до перейдет и в будущую жизнь - общение между людьми, успешное технологическое развитие во многих отраслях", - считает Дворкович.
По его мнению, дистанционная работа неизбежно станет частью нашей жизни. "Надеюсь, что не более чем 20% нашей жизни будет с этим связано. Может быть, в образовании чуть побольше, поскольку мы увидели, что рутинный материал, лекции, возможны онлайн. В бизнесе, я думаю, 20-25% работы вполне может обеспечиваться дистанционно, но остальное все должно быть реальным", - заявил глава фонда.
"Уже происходит бум технологий, которые обеспечивают дистанционную работу, вложения в них будут только увеличиваться в ближайшее время. Будут расти и инвестиции в технологии, связанные с предотвращением, профилактикой заболеваний, ранним выявлением, лечением, реабилитацией и так далее. Все это будет на переднем плане, надеюсь, мы в этом примем самое активное участие. Россия здесь должна быть на передовых ролях, есть все шансы, все возможности", - уверен он.