https://ria.ru/20210217/dvorkovich-1597738821.html

Аркадий Дворкович: любой хайп имеет шанс стать технологией

Аркадий Дворкович: любой хайп имеет шанс стать технологией

Коронавирус на несколько месяцев опустошил российские технопарки, но не остановил работу стартапов, многие из которых "выстрелили" на фоне локдауна... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T10:00

2021-02-17T10:00

2021-02-17T10:00

россия

сколково

российский фонд прямых инвестиций

сколковский институт науки и технологий

аркадий дворкович

сколково

москва

фонд "сколково"

интервью

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Коронавирус на несколько месяцев опустошил российские технопарки, но не остановил работу стартапов, многие из которых "выстрелили" на фоне локдауна. Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в интервью РИА Новости рассказал, как технологии по борьбе с COVID могут обнаружить рак легких, как не допустить утечки мозгов из России, почему у биткоина и цифровых валют есть будущее, а ковидные паспорта не спасут мир. Как президент Международной федерации шахмат, он порассуждал о том, как пандемия подстегнула массовый интерес к этому виду спорта, а также поделился, понравился ли ему сериал "Ход королевы". Беседовали Вероника Буклей и Диляра Солнцева. – Аркадий Владимирович, какова роль "Сколково" в борьбе с пандемией коронавируса? Какие технологии и решения уже предложили и разрабатывают сейчас резиденты фонда?– Пандемия стала неожиданностью для всего мира, специально к ней, конечно, никто не готовился. Оказались востребованными в стране и в мире отдельные готовые или близкие к стадии готовности решения, а дальше уже появились специфичные разработки, в первую очередь в области медицины.Например, в самом начале компания "Кромис" (СП Российского фонда прямых инвестиций и ГК "ХимРар" – ред.) ускорила разработку лекарства "Авифавир", которое они считали перспективным для лечения коронавируса, испытания были завершены в мае, и в июне лекарство поступило в российские клиники и помогло тысячам пациентов. Мы дали грант, который помог провести клинические испытания.Другой пример – это тест-системы компании "РапидБио", аналог корейских тестов для экспресс-тестирования наличия коронавируса в домашних условиях, так называемые полоски, которые определяют наличие антител.Можно отметить и решения, которые непосредственно не связаны с борьбой с коронавирусом. Они касаются онлайн-образования, эта тема оказалась сверхвостребованной, и если взять десять лучших компаний в сфере онлайн-образования, восемь из них являются резидентами "Сколково": ЯКласс, Учи.ру, "Нетология", Дневник.ру – их решения применяются в десятках российских регионов. Сейчас компании дорабатывают свои продукты, чтобы они могли использоваться в системах обязательного образования, а некоторые уже вышли на экспортные рынки.– Стала ли пандемия стимулом к развитию информационных технологий?– Толчок к развитию получили технологии безопасности на основе информационной аналитики, в том числе связанной с идентификацией людей. Многие из компаний этой сферы стали дочерними организациями таких гигантов, как Сбер, АФК "Система" и других. Нам кажется, это большой успех.Я не могу сказать, что мы везде первые, но есть ниши, где мы опережаем мировые стандарты. Отметил бы также сферу кибербезопасности, здесь наши сколковские компании оказались очень востребованными: Group-IB и другие стали лидерами в своих нишах и активно экспортируют свои продукты.Совершенно уникальная технология – Botkin.AI, она позволяет определять наличие рака легкого по снимкам КТ на основе больших массивов данных. Это решение оказалось одним из наиболее востребованных в мире, и сейчас с его помощью уже проводятся тестирования в клиниках Москвы и других регионах. Если говорить о пандемии, компания предложила интересный вариант – взять все те снимки КТ, которые были сделаны в период пандемии для выявления коронавируса, и исследовать их на предмет наличия онкологии.– Сократилось ли количество резидентов "Сколково" за время пандемии?– Увеличилось! У нас был рекордный прирост количества резидентов за время пандемии, мы этому очень рады – видимо, люди, находясь дома, имели больше времени думать, что-то разрабатывать, приходить с новыми идеями, формировать команды. У нас к концу года было уже более 2700 резидентов, а на начало – чуть более двух тысяч. Думаю, мы довольно быстро перейдем планку в три тысячи, полагаю, это произойдет во втором квартале этого года.– На этой неделе "Сколково" проведет онлайн-конференцию "Sk Regions". Как себя чувствуют технологические компании в регионах? Требуется ли им в настоящий момент дополнительная поддержка от государства?– Конечно, Москва – самый сильный рынок, здесь наибольший спрос на инновационную продукцию. Тем не менее мы видели очень активную работу и в других регионах. "Сколково" работает не только в Москве, у нас есть возможность и право работать на всей территории России, половина наших компаний не из столичного региона. Наша сеть насчитывает 16 региональных операторов в крупнейших регионах, прежде всего в городах-миллионниках.Мы видим, что там, где появляется региональный оператор "Сколково", наша франшиза, рост числа компаний происходит быстрее, чем там, где его нет, поэтому мы планируем увеличить число наших региональных операторов. В этом году рассчитываем аккредитовать еще пять операторов. У нас есть несколько заявок, мы сейчас их внимательно смотрим. Могу упомянуть Волгоград как самую перспективную ближайшую заявку.– Технопарки всегда были точкой притяжения для стартапов. Насколько эти площадки были востребованы в пандемию?– Конечно, технопарки пустовали в период пандемии. Только те, кому требовалось непрерывное производство, продолжали функционировать, это была малая доля, может быть, 10-15% помещений в технопарках. Конечно, это был непростой период для всех. Хорошо, что региональные правительства помогали им остаться на плаву.– Стоит ли сейчас на повестке дня вопрос утечки мозгов? Если да, какие методы решения проблемы предлагают в "Сколково"?– Мы работаем таким образом, что у нас нет ограничений для участия зарубежных компаний и инвесторов в проектах, уделяем большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами и поддержке экспорта.Запустили программу soft landing (мягкое приземление – ред.), которая позволяет зарубежным стартапам адаптироваться к российскому рынку. Десятки иностранных компаний уже приняли участие в этой программе, и многие стали нашими резидентами.Крупнейшим направлением, которое позволяет привлекать зарубежных специалистов или бывших российских специалистов на наш рынок, является наш университет Сколтех: 40% профессоров – это зарубежные профессора, из остальных 60% половина вернулась в Россию из-за рубежа, 20% студентов – иностранные. Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало – это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках.– Из каких стран в основном возвращаются люди, и какие страны покупают наши наработки?– В основном возвращаются из Европы и США. А покупают наши стартапы в Китае и Европе, хотя есть и другие примеры. Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках.– В последнее время мы видим существенный всплеск интереса к биткоину, на ваш взгляд, это хайп?– И да, и нет. Любой хайп имеет шанс превратиться в перспективную работающую технологию. С одной стороны, я остаюсь скептиком в силу всех тех ограничений, которые существуют на финансовых рынках, и позиции подавляющего большинства центральных банков по всему миру.С другой стороны, последняя новость о готовности компании Tesla продавать машины за биткоин говорит о том, что серьезные инвесторы стали считать его перспективным активом. Тема интересная, но станет ли она постоянной, не берусь прогнозировать.– Есть ли, на ваш взгляд, перспективы у цифрового рубля?– Цифровые валюты – это смежная тема. Я не знаю, сможет ли корпоративное сообщество победить желание центральных банков мира сохранять власть над валютным рынком, поэтому, поскольку цифровые валюты подвластны центробанкам, они имеют формально больше перспектив и могут иметь более широкое хождение, ликвидность и востребованность, чем биткоин. Я думаю, что за цифровыми валютами есть будущее, они просто будут более удобны, чем обычные валюты. Если центральные банки будут их разрешать, регулируя мягким образом, это вполне востребованная тема.– Каков ваш прогноз по срокам окончания пандемии?– Вакцин в мире появилось достаточно много, и я очень рад тому, что Россия оказалась здесь на первых ролях. И "Спутник V", и вакцина "Вектора", и вакцина, которую сейчас выводит на рынок Институт Чумакова, где я долгое время возглавлял наблюдательный совет, тоже этим горжусь, это действительно эффективные вакцины, которые сыграют свою роль в борьбе с пандемией. Китайские, английские, американские вакцины тоже достаточно эффективны. Надеюсь, пандемия за счет этого закончится относительно быстро. Однако вирус, наверное, станет частью нашей повседневной жизни, но не будет уже причиной столь масштабных ограничений.– Вы сами делали прививку?– Не успел, так как заболел. Теперь жду, когда переболевшим придет время прививаться, потому что считаю, что прививка – это ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.– Какие изменения с точки зрения технологического развития ждут мир и Россию, когда коронавирус отступит?– Главный вопрос – что после? Сочетание того, что было до пандемии, во время пандемии, и того, что мы еще не знаем, что появится только после. Надеюсь, что многое хорошее, что было в жизни до, перейдет и в будущую жизнь – общение между людьми, успешное технологическое развитие во многих отраслях.Дистанционная работа станет частью нашей жизни неизбежно. Надеюсь, что не более чем 20% нашей жизни будет с этим связано. Может быть, в образовании чуть побольше, поскольку мы увидели, что рутинный материал, лекции возможны онлайн. В бизнесе, я думаю, 20-25% работы вполне может обеспечиваться дистанционно, но остальное все должно быть реальным. Уже происходит бум технологий, которые обеспечивают дистанционную работу, вложения в них будут только увеличиваться в ближайшее время.Будут расти и инвестиции в технологии, связанные с предотвращением, профилактикой заболеваний, ранним выявлением, лечением, реабилитацией и так далее. Все это будет на переднем плане, надеюсь, мы в этом примем самое активное участие. Россия здесь должна быть на передовых ролях, есть все шансы, все возможности.Очень надеюсь, что восстановится связь между странами, что сектор авиаперевозок, авиастроения не придет в полный упадок – это технологичный сектор, от которого во многом зависит будущее мира.– На ваш взгляд, могут ли ковидные паспорта стать реальностью?– Я сомневаюсь, что в большинстве случаев прививка станет формальным критерием (для пересечения границ – ред.), может быть, ошибаюсь. Хотя бы потому что тем, кто переболел и имеет антитела, просто бессмысленно какое-то время прививаться, кому-то противопоказаны прививки. Это не должно быть причиной жесткой дискриминации, нужно искать разные способы обеспечения безопасности.– В таком случае, вероятно, останутся тестирования по прилету?– Тестирования прежде всего, да. Методы тестирования улучшаются, повышается качество, думаю, постепенно мы придем в более комфортный мир.– Хотим спросить вас как президента ФИДЕ. Смотрели ли вы ставший популярным в последнее время сериал "Ход королевы"? Понравился ли он вам? Достойно ли в нем изображены советские шахматисты?– Сериал очень хороший, не с первой серии он мне начал нравиться, но где-то к третьей-четвертой серии стал более динамичным и понравился, в том числе и в художественном плане. Конечно, есть нюансы, связанные с показом Советского Союза и советских шахматистов, но это ведь собирательные образы.Мне понравилось, что все сделано достаточно адекватно именно с содержательной точки зрения, я не говорю о картинке. Фраза одного из друзей главной героини о том, что особенность советских шахматистов – это их игра в команде, помощь друг другу, очень важна. Это действительно нас характеризует, характеризовало и тогда, и сейчас. Шахматы – очень индивидуальный вид спорта, но даже тут у нас есть свое преимущество – мы играем командно и за счет этого достигаем очень хороших результатов.– Подстегнул ли локдаун и сериал интерес к шахматам?– Шахматы в результате пандемии стали переживать бум именно из-за интернета, из-за того, что люди получили возможность играть онлайн, притом что не могли заниматься каким-то другим спортом. Когда мы объявили о проведении корпоративного чемпионата мира, думали, что заявится 50-70 команд, а заявилось 350 команд со всего мира. Это замечательный результат. Интерес к шахматам сейчас огромен, и это дает надежду на то, что мир станет лучше, потому что шахматы делают человека лучше, я в этом не сомневаюсь, делают умнее, позволяют мыслить стратегически, с уважением к партнерам, достойно воспринимать и победы, и поражения, это очень важно в современном мире.– Приходила ли вам в голову идея фильма о ком-то из известных российских или советских шахматистов?– Знаю, что сейчас студия Никиты Михалкова снимает фильм про знаменитый матч между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который происходил в 1970-е годы, скоро он выйдет на экраны. Знаю, что есть и другие сценарии, в том числе сценарий про великого чемпиона мира Александра Алехина.

https://ria.ru/20201028/ekspress-testy-1581865803.html

https://ria.ru/20201228/ekosistema-1591286163.html

https://ria.ru/20201019/skolkovo-1580486050.html

https://ria.ru/20210202/statya-1595741032.html

https://ria.ru/20210211/intellekt-1596977633.html

https://ria.ru/20210124/pasport-1594328242.html

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