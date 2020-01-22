Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T22:46+0300
https://ria.ru/20200122/1563757715.html
В Бразилии сообщили о возможном заражении женщины новым коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156374/84/1563748425_0:78:2804:1655_1036x0_80_0_0_8fc72818d6b70a8e6f49787327a71978.jpg
РИА Новости

В Бразилии сообщили о возможном заражении женщины новым коронавирусом

22:45 22.01.2020 (обновлено: 22:46 22.01.2020)
414
© AP Photo / Emily WangМедицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
© AP Photo / Emily Wang
Медицинские работники в спецкостюмах проверяют температуру тела пассажиров, прибывающих из города Ухань в аэропорту Пекина
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия), 22 янв - РИА Новости. Власти Бразилии подозревают заражение коронавирусом у 35-летней гражданки страны, несколько дней назад прилетевшей из Шанхая, сообщает министерство здравоохранения штата Минас-Жерайс.
В медицинский центр города Белу-Оризонти (столица штата) 21 января поступила "пациентка, гражданка Бразилии, 35 лет, прибывшая из Китая (она была в Шанхае) в Белу-Оризонти 18 января с респираторными симптомами острого вирусного респираторного заболевания, что является подозрительным", - отмечает ведомство.
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Вчера, 07:52
В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в Китае, "рассматривается гипотеза о заболевании, вызванном новым коронавирусом", добавили в министерстве.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
21 января, 19:34
Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса
121201
Обсудить 0
КитайРаспространение нового коронавирусакоронавирусыБразилияВ мире
Рекомендуем
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
СМИ сообщили о запрете жителям Ухани покидать город из-за коронавируса
Люди в защитных масках на улице Пекина
ВОЗ обсудит ситуацию с коронавирусом на втором экстренном заседании
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии госпитализированных в Пулково пассажиров
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме заявили, что угрозы эпидемии коронавируса нет
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
Сотрудник ФГУП Антидопинговый центр
В Минздраве завершают разработку тестов для определения коронавируса
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
В Турции произошло землетрясение
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Роспотребнадзор опубликовал памятку о мерах профилактики коронавируса
Президент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака сообщил о 600 погибших в акциях протеста в стране
Автомобили пожаротушения у пожарного депо
В Сочи 30 человек эвакуировали из дома с горящей квартирой
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
П/к по итогам XXI Всемирного русского народного собора
Эксперты оценили решение РПЦ проводить богослужения в Турции
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
США считают, что КНР не сразу отреагировала на коронавирус
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
В аэропорту "Внуково" заявили об отсутствии заболевших на рейсах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре
08:44На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
08:43В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
08:42Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
Лента новостейМолния