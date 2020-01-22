В Бразилии сообщили о возможном заражении женщины новым коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Бразилия), 22 янв - РИА Новости. Власти Бразилии подозревают заражение коронавирусом у 35-летней гражданки страны, несколько дней назад прилетевшей из Шанхая, сообщает министерство здравоохранения штата Минас-Жерайс.
В медицинский центр города Белу-Оризонти (столица штата) 21 января поступила "пациентка, гражданка Бразилии, 35 лет, прибывшая из Китая (она была в Шанхае) в Белу-Оризонти 18 января с респираторными симптомами острого вирусного респираторного заболевания, что является подозрительным", - отмечает ведомство.
Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в Китае, "рассматривается гипотеза о заболевании, вызванном новым коронавирусом", добавили в министерстве.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.