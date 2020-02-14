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Минздрав Египта объявил о первом случае заражения коронавирусом
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РИА Новости

Минздрав Египта объявил о первом случае заражения коронавирусом

20:19 14.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
КАИР, 14 фев - РИА Новости. В Египте обнаружили первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает египетское министерство здравоохранения.
Как отмечается в совместном заявлении ведомства и Всемирной организации здравоохранения, "носителем инфекции является гражданин иностранного государства".
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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