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"Проблем — море". Как Россия отвечала на вызовы времени
"Проблем — море". Как Россия отвечала на вызовы времени
Уходящий год стал одним из самых насыщенных и непростых в новейшей истории России. Важные политические события начались непривычно рано — в январе, сразу после... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T08:00
2020-12-30T08:08
коронавирус в россии
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
ипотека
сармат (ракета)
михаил мурашко
конституция рф
михаил мишустин
дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уходящий год стал одним из самых насыщенных и непростых в новейшей истории России. Важные политические события начались непривычно рано — в январе, сразу после праздников, президент предложил поправки к Конституции. А в марте грянула пандемия. Врачи боролись с неизученной и опасной инфекцией, миллионы людей помогали им, соблюдая карантин. Дистанционным стало все: учеба, работа, развлечения, даже дружба. Как сказал в конце года Владимир Путин: "Проблем — море, но встретили мы их достойно". РИА Новости вспоминает наиболее значимые события 2020-го.Страна пошла на поправкиПятнадцатого января, обращаясь к Федеральному собранию, президент впервые заговорил о назревших изменениях в Конституцию — таких, чтобы сохраняли суть, но соответствовали реалиям. Предложил закрепить приоритет Основного закона над международными договорами, наделить новыми полномочиями Госдуму и Совет Федерации, усилить роль Госсовета, ужесточить требования к кандидатам на выборные должности. Одними из основных стали социальные поправки — индексации пенсий и закрепление прожиточного минимума на уровне МРОТ. Еще один значимый пункт — исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.Изменения не затронули основ, а значит, их мог утвердить и парламент. Но Путин решил провести всероссийское голосование. В регионах оно проходило по-разному и непривычно долго — с 25 июня по 1 июля. Не только на избирательных участках, но и на улицах — из-за угрозы распространения коронавируса. Выразить отношение предлагали ко всему пакету поправок, отдельные пункты на обсуждение не выносили. В итоге за изменения выступили почти 78 процентов избирателей.Восемь лет МедведеваДмитрий Медведев дольше всех в новейшей российской истории руководил правительством. Но оно ушло в отставку, едва прозвучали предложения Владимира Путина по изменениям в Конституцию. Задачи масштабны, и президент должен быть "абсолютно свободен" в принятии решений, рассудил Медведев. Его поблагодарили за проделанную работу. "Не все удалось, но все никогда не получается в полном объеме", — сказал Путин.Вскоре стало известно, что президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность нового председателя правительства. Структуру кабмина немного изменили — сократили число вице-премьеров. Двенадцать министров сохранили посты, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди новых лиц в команде — Михаил Мурашко, министр здравоохранения. Едва вступив в должность, он столкнулся с масштабным вызовом пандемии.Держи дистанцию, смотри в экранВ марте грянула пандемия, страны одна за одной закрывались и вводили карантин. На самоизоляцию ушла и Россия. "Опять торчишь у компьютера?" — этот родительский упрек потерял актуальность. Именно там, у монитора, и происходила вся жизнь: занятия в школе, общение с классом, собеседования, конференции. Если раньше удаленная работа или дистанционное образование были добровольным выбором, то в 2020-м стали обязательными для всех. Одного компьютера на всю семью не хватает, каждому — свой гаджет.Трудовой кодекс подогнали под реалии. С нового года работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия, но только в чрезвычайных ситуациях и не снижая зарплаты. При этом обеспечит их необходимым оборудованием или возместит затраты. Два дня без связи — повод к увольнению. Любое нарушение режима рабочего времени — сверхурочный труд. А вот с дистанционным образованием куда сложнее. Претензий к нему немало: отсутствие прямого контакта с преподавателем, плохое восприятие материала, провалы в дисциплине. Качество удаленного обучения отличается от очного, признали в Минобрнауки, но это вынужденная мера.Русская тройка вакцинКогда Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли, слово это стало международным. В 2020-м Россия первой в мире разработала вакцину от инфекции SARS-CoV-2. В августе "Спутник V", созданный в Центре имени Гамалеи, получил регистрационное свидетельство. Эффективность вакцины подтверждена высокоточными тестами на антитела в сыворотках крови добровольцев, а также способностью иммунных клеток активироваться в ответ на S-белок шипа коронавируса.В октябре зарегистрировали вторую российскую вакцину, разработанную на базе научного центра "Вектор". Препарат состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов белков-пептидов коронавируса, через которые иммунная система "обучается", а затем сама распознает и нейтрализует вирус.На выходе и третья вакцина, цельновирионная, ее создают в Центре имени Чумакова. В основе — специально обработанный вирус: у него нет инфекционных свойств, но при этом он сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Подвиг врачей войдет в историю Пандемия бросила вызов всей российской медицине. И каждый пятый уверен: отечественная система справилась лучше, чем в других странах. Подвиг медицинских работников навсегда войдет в историю, говорил Владимир Путин. На улицах городов появлялись граффити со словами благодарности, россияне стали больше уважать и ценить врачей.В августе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что переподготовку и обучение для борьбы с коронавирусом прошли полтора миллиона врачей и медсестер. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты. Но, несмотря на все меры предосторожности, медики заражались. Некоторые погибали. В середине декабря в Фонде соцстрахования сообщили о 395 выплатах родственникам врачей, умерших от коронавируса. Более 145 тысяч медработников получили компенсации из-за временной потери трудоспособности. Бригады врачей помогали коллегам в России и за рубежом. Еще весной российские специалисты отправились в Италию, затем — на Балканы. Наши доктора работали плечом к плечу с медиками в Киргизии, Казахстане, Армении, Таджикистане, Молдавии, Азербайджане и Узбекистане.Миллиарды в помощьПандемия сильно ударила по многим сферам, но уже в апреле государство начало оказывать помощь. Владимир Путин впервые анонсировал социальные выплаты для всех семей с детьми 11 мая: на ребенка до трех лет — 15 тысяч рублей, от трех до шестнадцати лет — десять тысяч. Выплаты с тех пор несколько раз повторялись — всего, как докладывал Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме в конце июля, власти перечислили около 600 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на повышенные пособия по безработице. В помощь малому и среднему бизнесу, сохранившему 90 процентов сотрудников, из резервного фонда выделили более 81 миллиарда рублей. Чтобы смягчить ситуацию на рынке кредитования, приняли закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса.Существенную поддержку получили застройщики и россияне, которые давно планировали приобрести крышу над головой: правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки. Купить жилье в новостройке можно под шесть с половиной процентов годовых (раньше и десять считались низкой ставкой). Идея пришлась людям по душе и по карману, ипотеку продлили до июля 2021-го. Однако повышенный спрос на новостройки подстегнул цены на квадратные метры, поэтому сейчас звучат предложения распространить целевое субсидирование и на "вторичку".Рублю прописали лекарство от паденияРезкое ослабление рубля сменялось не менее стремительным укреплением. Традиционно курс следовал за ценой на нефть, которая реагировала на новости о сделке ОПЕК+. Альянс не мог договориться, продолжать ли в 2021-м сокращение добычи. Сказалась и политика: события в Белоруссии и военный конфликт в Нагорном Карабахе, американская президентская гонка. Красной нитью прошла пандемия, которая ослабила валюты развивающихся стран.Однако перед Новым годом фармацевты преподнесли мировым рынкам подарок — вакцины. Позитивно отразилось на курсе и соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня, на руку сыграли подорожание энергоносителей и динамика доллара. Аналитики прогнозируют, что в наступающем году укрепление рубля продолжится.Катастрофа в АрктикеУходящий год запомнился и самым масштабным разливом дизельного топлива на планете за все времена. Двадцать девятого мая вышел из строя один из резервуаров хранения на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, "дочке" "Норникеля") в Норильске. Тысячи тонн дизеля растеклись по рекам Амбарная, Далдыкан и их притокам, часть ушла в грунт. Чрезвычайную ситуацию объявили только спустя пять дней. В МЧС заявили, что руководство компании скрыло масштабы аварии, которую экологи назвали крупнейшей за последнее время катастрофой в Арктике. Гендиректор НТЭК Сергей Липин оправдывался: информацию передали вовремя. По трем уголовным делам (из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды) задержали нескольких сотрудников ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел собственную экспертизу, которая дала сумму в семь раз меньше. Но чтобы ни решил суд, восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет — катастрофа еще долго будет сказываться на местной флоре и фауне.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа в Омске госпитализировали Алексея Навального — ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной — до сих пор неясно. Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что мнение немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. При этом 15 октября Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Владимир Путин во время большой пресс-конференции повторил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. В российском МИД подчеркивали: произошедшее — еще одна провокация Запада.Новое гиперзвучаниеПо-настоящему ударным 2020 год стал для Вооруженных сил России. Корабли ВМФ отстрелялись по мишеням новейшей гиперзвуковой ракетой не менее четырех раз — в январе, июле, октябре и декабре. Все пуски признаны успешными. Комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования "Циркон" испытывается с 2016-го.Но у России есть еще два военных проекта в области гиперзвука. Первый — стратегический комплекс "Авангард" — уже на дежурстве. На ракеты УР-100Н УТТХ с новой боевой частью перевооружился как минимум один полк РВСН. В будущем носителями гиперзвуковых блоков станут также тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат"— они пока испытываются.Второй проект, "Кинжал" — авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе истребителя-перехватчика МиГ-31. Он способен поражать цели на дальности более двух тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы ПВО-ПРО. Сейчас ракета проходит испытания, первый авиаполк планируется перевооружить на нее до 2024-го.
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коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", ипотека, сармат (ракета), михаил мурашко, конституция рф, михаил мишустин, дмитрий медведев, сергей лавров, алексей навальный, совет федерации рф, госдума рф, опек, владимир путин, азербайджан, армения

"Проблем — море". Как Россия отвечала на вызовы времени

08:00 30.12.2020 (обновлено: 08:08 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновМоскворецкая набережная в Москве
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Уходящий год стал одним из самых насыщенных и непростых в новейшей истории России. Важные политические события начались непривычно рано — в январе, сразу после праздников, президент предложил поправки к Конституции. А в марте грянула пандемия. Врачи боролись с неизученной и опасной инфекцией, миллионы людей помогали им, соблюдая карантин. Дистанционным стало все: учеба, работа, развлечения, даже дружба. Как сказал в конце года Владимир Путин: "Проблем — море, но встретили мы их достойно". РИА Новости вспоминает наиболее значимые события 2020-го.

Страна пошла на поправки

Пятнадцатого января, обращаясь к Федеральному собранию, президент впервые заговорил о назревших изменениях в Конституцию — таких, чтобы сохраняли суть, но соответствовали реалиям. Предложил закрепить приоритет Основного закона над международными договорами, наделить новыми полномочиями Госдуму и Совет Федерации, усилить роль Госсовета, ужесточить требования к кандидатам на выборные должности. Одними из основных стали социальные поправки — индексации пенсий и закрепление прожиточного минимума на уровне МРОТ. Еще один значимый пункт — исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо.
Изменения не затронули основ, а значит, их мог утвердить и парламент. Но Путин решил провести всероссийское голосование. В регионах оно проходило по-разному и непривычно долго — с 25 июня по 1 июля. Не только на избирательных участках, но и на улицах — из-за угрозы распространения коронавируса. Выразить отношение предлагали ко всему пакету поправок, отдельные пункты на обсуждение не выносили. В итоге за изменения выступили почти 78 процентов избирателей.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Работа информационного центра ЦИК России

Восемь лет Медведева

Дмитрий Медведев дольше всех в новейшей российской истории руководил правительством. Но оно ушло в отставку, едва прозвучали предложения Владимира Путина по изменениям в Конституцию. Задачи масштабны, и президент должен быть "абсолютно свободен" в принятии решений, рассудил Медведев. Его поблагодарили за проделанную работу. "Не все удалось, но все никогда не получается в полном объеме", — сказал Путин.
Вскоре стало известно, что президент внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность нового председателя правительства. Структуру кабмина немного изменили — сократили число вице-премьеров. Двенадцать министров сохранили посты, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев и министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди новых лиц в команде — Михаил Мурашко, министр здравоохранения. Едва вступив в должность, он столкнулся с масштабным вызовом пандемии.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства России
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства России

Держи дистанцию, смотри в экран

В марте грянула пандемия, страны одна за одной закрывались и вводили карантин. На самоизоляцию ушла и Россия. "Опять торчишь у компьютера?" — этот родительский упрек потерял актуальность. Именно там, у монитора, и происходила вся жизнь: занятия в школе, общение с классом, собеседования, конференции. Если раньше удаленная работа или дистанционное образование были добровольным выбором, то в 2020-м стали обязательными для всех. Одного компьютера на всю семью не хватает, каждому — свой гаджет.
Трудовой кодекс подогнали под реалии. С нового года работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия, но только в чрезвычайных ситуациях и не снижая зарплаты. При этом обеспечит их необходимым оборудованием или возместит затраты. Два дня без связи — повод к увольнению. Любое нарушение режима рабочего времени — сверхурочный труд. А вот с дистанционным образованием куда сложнее. Претензий к нему немало: отсутствие прямого контакта с преподавателем, плохое восприятие материала, провалы в дисциплине. Качество удаленного обучения отличается от очного, признали в Минобрнауки, но это вынужденная мера.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДистанционный урок
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дистанционный урок

Русская тройка вакцин

Когда Советский Союз запустил первый в истории человечества искусственный спутник Земли, слово это стало международным. В 2020-м Россия первой в мире разработала вакцину от инфекции SARS-CoV-2. В августе "Спутник V", созданный в Центре имени Гамалеи, получил регистрационное свидетельство. Эффективность вакцины подтверждена высокоточными тестами на антитела в сыворотках крови добровольцев, а также способностью иммунных клеток активироваться в ответ на S-белок шипа коронавируса.
В октябре зарегистрировали вторую российскую вакцину, разработанную на базе научного центра "Вектор". Препарат состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов белков-пептидов коронавируса, через которые иммунная система "обучается", а затем сама распознает и нейтрализует вирус.
На выходе и третья вакцина, цельновирионная, ее создают в Центре имени Чумакова. В основе — специально обработанный вирус: у него нет инфекционных свойств, но при этом он сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российская вакцина против COVID-19

Подвиг врачей войдет в историю

Пандемия бросила вызов всей российской медицине. И каждый пятый уверен: отечественная система справилась лучше, чем в других странах. Подвиг медицинских работников навсегда войдет в историю, говорил Владимир Путин. На улицах городов появлялись граффити со словами благодарности, россияне стали больше уважать и ценить врачей.
В августе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что переподготовку и обучение для борьбы с коронавирусом прошли полтора миллиона врачей и медсестер. В стране наладили масштабное производство средств индивидуальной защиты. Но, несмотря на все меры предосторожности, медики заражались. Некоторые погибали. В середине декабря в Фонде соцстрахования сообщили о 395 выплатах родственникам врачей, умерших от коронавируса. Более 145 тысяч медработников получили компенсации из-за временной потери трудоспособности. Бригады врачей помогали коллегам в России и за рубежом. Еще весной российские специалисты отправились в Италию, затем — на Балканы. Наши доктора работали плечом к плечу с медиками в Киргизии, Казахстане, Армении, Таджикистане, Молдавии, Азербайджане и Узбекистане.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГраффити "Я благодарю врачей" рядом с 4-й городской больницей в микрорайоне Ареда в Сочи
Граффити Я благодарю врачей, посвящённое врачам, на стене одного из гаражей расположенных вблизи здания 4-й городской больницы в микрорайоне Ареда в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Граффити "Я благодарю врачей" рядом с 4-й городской больницей в микрорайоне Ареда в Сочи

Миллиарды в помощь

Пандемия сильно ударила по многим сферам, но уже в апреле государство начало оказывать помощь. Владимир Путин впервые анонсировал социальные выплаты для всех семей с детьми 11 мая: на ребенка до трех лет — 15 тысяч рублей, от трех до шестнадцати лет — десять тысяч. Выплаты с тех пор несколько раз повторялись — всего, как докладывал Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме в конце июля, власти перечислили около 600 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на повышенные пособия по безработице. В помощь малому и среднему бизнесу, сохранившему 90 процентов сотрудников, из резервного фонда выделили более 81 миллиарда рублей. Чтобы смягчить ситуацию на рынке кредитования, приняли закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса.
Существенную поддержку получили застройщики и россияне, которые давно планировали приобрести крышу над головой: правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки. Купить жилье в новостройке можно под шесть с половиной процентов годовых (раньше и десять считались низкой ставкой). Идея пришлась людям по душе и по карману, ипотеку продлили до июля 2021-го. Однако повышенный спрос на новостройки подстегнул цены на квадратные метры, поэтому сейчас звучат предложения распространить целевое субсидирование и на "вторичку".
© РИА Новости / Владимир ПесняЭкран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет на портале госуслуг
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Экран монитора с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет на портале госуслуг

Рублю прописали лекарство от падения

Резкое ослабление рубля сменялось не менее стремительным укреплением. Традиционно курс следовал за ценой на нефть, которая реагировала на новости о сделке ОПЕК+. Альянс не мог договориться, продолжать ли в 2021-м сокращение добычи. Сказалась и политика: события в Белоруссии и военный конфликт в Нагорном Карабахе, американская президентская гонка. Красной нитью прошла пандемия, которая ослабила валюты развивающихся стран.
Однако перед Новым годом фармацевты преподнесли мировым рынкам подарок — вакцины. Позитивно отразилось на курсе и соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня, на руку сыграли подорожание энергоносителей и динамика доллара. Аналитики прогнозируют, что в наступающем году укрепление рубля продолжится.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве

Катастрофа в Арктике

Уходящий год запомнился и самым масштабным разливом дизельного топлива на планете за все времена. Двадцать девятого мая вышел из строя один из резервуаров хранения на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, "дочке" "Норникеля") в Норильске. Тысячи тонн дизеля растеклись по рекам Амбарная, Далдыкан и их притокам, часть ушла в грунт. Чрезвычайную ситуацию объявили только спустя пять дней. В МЧС заявили, что руководство компании скрыло масштабы аварии, которую экологи назвали крупнейшей за последнее время катастрофой в Арктике. Гендиректор НТЭК Сергей Липин оправдывался: информацию передали вовремя. По трем уголовным делам (из-за порчи земли, загрязнения вод, а также нарушения правил охраны окружающей среды) задержали нескольких сотрудников ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел собственную экспертизу, которая дала сумму в семь раз меньше. Но чтобы ни решил суд, восстановление экобаланса пострадавшей Норило-Пясинской водной системы займет десятки лет — катастрофа еще долго будет сказываться на местной флоре и фауне.
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

Инцидент с Навальным

Двадцатого августа в Омске госпитализировали Алексея Навального — ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной — до сих пор неясно. Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что мнение немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. При этом 15 октября Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Владимир Путин во время большой пресс-конференции повторил, что Россия готова расследовать "отравление" Навального, но просит Запад предоставить хотя бы официальное заключение. В российском МИД подчеркивали: произошедшее — еще одна провокация Запада.
© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором, предположительно, был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Экипаж скорой помощи, на котором, предположительно, был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине Алексей Навальный

Новое гиперзвучание

По-настоящему ударным 2020 год стал для Вооруженных сил России. Корабли ВМФ отстрелялись по мишеням новейшей гиперзвуковой ракетой не менее четырех раз — в январе, июле, октябре и декабре. Все пуски признаны успешными. Комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования "Циркон" испытывается с 2016-го.
Но у России есть еще два военных проекта в области гиперзвука. Первый — стратегический комплекс "Авангард" — уже на дежурстве. На ракеты УР-100Н УТТХ с новой боевой частью перевооружился как минимум один полк РВСН. В будущем носителями гиперзвуковых блоков станут также тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты РС-28 "Сармат"— они пока испытываются.
Второй проект, "Кинжал" — авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, созданный на базе истребителя-перехватчика МиГ-31. Он способен поражать цели на дальности более двух тысяч километров, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы ПВО-ПРО. Сейчас ракета проходит испытания, первый авиаполк планируется перевооружить на нее до 2024-го.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
 
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