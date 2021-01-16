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https://ria.ru/20210116/pandemiya-1593299699.html
Китайские ученые смоделировали два варианта развития пандемии
Китайские ученые смоделировали два варианта развития пандемии
Группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:46
2021-01-16T13:42
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго смоделировала развитие пандемии коронавируса в 2021 году. Об этом пишет South China Morning Post.При наихудшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов за ближайшие два месяца. При этом профессор Цзяньго отмечает, что одна пятая от общего числа заболеваний в мире придется на США. Для реализации самого оптимистичного сценария необходимо, чтобы все соблюдали правила социального дистанцирования и ношения масок, правительства стран принимали только эффективные меры, а массовая программа вакцинации не стояла на месте. И даже при соблюдении всех этих условий, согласно подсчетам китайских ученых, еще триста тысяч человек умрут от COVID-19 по всему миру к началу марта этого года. По словам ученых, основная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается. Это означает, что адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.
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здоровье, китай, сша, в мире

Китайские ученые смоделировали два варианта развития пандемии

09:46 16.01.2021 (обновлено: 13:42 16.01.2021)
 
© REUTERS / China Daily Тестирование на коронавирус в провинции Хэбэй в Китае
Тестирование на коронавирус в провинции Хэбэй в Китае - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© REUTERS / China Daily
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго смоделировала развитие пандемии коронавируса в 2021 году. Об этом пишет South China Morning Post.
При наихудшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов за ближайшие два месяца. При этом профессор Цзяньго отмечает, что одна пятая от общего числа заболеваний в мире придется на США.
"К началу марта число погибших от COVID-19 может вырасти до пяти миллионов", — рассказал он.
Для реализации самого оптимистичного сценария необходимо, чтобы все соблюдали правила социального дистанцирования и ношения масок, правительства стран принимали только эффективные меры, а массовая программа вакцинации не стояла на месте. И даже при соблюдении всех этих условий, согласно подсчетам китайских ученых, еще триста тысяч человек умрут от COVID-19 по всему миру к началу марта этого года.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 22:06Распространение коронавируса
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По словам ученых, основная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается. Это означает, что адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.
 
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