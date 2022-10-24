https://ria.ru/20221024/terakty-1826199175.html

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году - РИА Новости, 24.10.2022

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году

ФСБ РФ сообщила о задержании в Пятигорске сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", они готовили взрыв в городском... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:26

2022-10-24T11:26

2022-10-24T11:26

справки

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правый сектор

исламское государство

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823288351_0:232:2919:1874_1920x0_80_0_0_ce3bcbe2d13cdf5e08db4184c54a5482.jpg

24 октября ФСБ РФ сообщила о задержании в Пятигорске сторонников запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", они готовили взрыв в городском отделе полиции. По данным спецслужбы, в ячейку входили граждане республик Центральной Азии, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров взорвать городской отдел полиции. При обысках у них изъяты компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки, символика "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация). 12 октября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении мощного взрыва на складском терминале в Брянске, по делу был задержан гражданин Украины 1967 года рождения. По данным ведомства, подозреваемый по заданию СБУ приехал из Киева транзитом через Эстонию в российский приграничный регион. На месте украинские спецслужбы подготовили для него тайник с компонентами взрывного устройства. На съемной квартире мужчина под контролем украинского взрывотехника собрал бомбу. Также он провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании.По информации силовиков, было изъято изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около трех килограммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.12 октября Федеральная служба безопасности России также сообщила о пресечении диверсионно-террористических актов, которые украинские спецслужбы готовили в Московском регионе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла". Был задержан гражданин Украины 1972 года рождения. По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их хранения. В ведомстве отметили, что задержанный в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и "средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ".2 октября стало известно, что Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией был предотвращен диверсионно-террористический акт в Кабардино-Балкарии. По информации ФСБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района республики были обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном. Следователи и криминалисты изъяли найденные на месте происшествия огнестрельное оружие и взрывное устройство. Как отметили в ФСБ, террористы были нейтрализованы при попытке сопротивления, никто из силовиков не пострадал. Был также задержан сообщник террористов. В ведомстве уточнили, что дома у одного из преступников нашли средства и инструменты для изготовления взрывных устройств, а также различные средства коммуникации.22 сентября ФСБ сообщила о предотвращении попытки совершения украинскими спецслужбами теракта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу. Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. Были изъяты два самодельных взрывных устройства. По данным ведомства, на гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва. Также задержаны четыре пособника СБУ, граждане России, обеспечивавшие подготовку теракта.12 сентября Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении серии терактов в Крыму. По информации ФСБ РФ, в ходе проведения оперативной игры (система контрразведывательных мероприятий, при которых действия противника оказываются под контролем) была пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении членов правительства Республики Крым. Контрразведчики также выявили сотрудника СБУ, который руководил завербованными источниками. ФСБ также установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, изъяла улики, определила каналы связи и способы финансирования.9 сентября УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила о предотвращении теракта на одном из военных объектов Ленинградской области. Задержаны трое жителей Выборга. По мнению спецслужбы, задержанные планировали "осуществить поджог административного здания, принадлежащего Минобороны России".25 августа ФСБ РФ сообщила о задержании в Калининграде сторонника "Азова" (запрещенная в России террористическая организация), планировавшего устроить теракт на объектах Балтийского флота и в аэропорте "Храброво". По информации ведомства, это местный житель 1967 года рождения, гражданин России. В ведомстве добавили, что по указанию координаторов "Азова" (запрещенная в России террористическая организация) с Украины он планировал совершить диверсию и сбежать. Дома у него нашли в тайнике самодельную бомбу мощностью около пяти килограммов в тротиловом эквиваленте, переписку с активными участниками "Азова" (запрещенная в России террористическая организация), агитационную литературу и символику запрещенной организации.16 августа стало известно, что в Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора" (экстремистская организация, запрещенная на территории России), который планировал поджоги на курортах. По информации ФСБ, в июне житель края присягнул на верность "Правому сектору" (экстремистская организация, запрещенная на территории России) и намеревался поджечь административные здания Минераловодского городского округа и города-курорта Железноводска. При обыске у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси.15 августа Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Волгоградской области. По данным ведомства, в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак). На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.По информации ФСБ РФ, организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России Чуенков Андрей, 1986 года рождения, в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 года рождения, являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в России).5 августа ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии. По информации ведомства, в городе Черкесске был выявлен и задержан местный житель, гражданин России 1992 года рождения, который под патронажем "Правого сектора" (террористическая организация, запрещена в России) планировал взорвать прокуратуру и военкомат и затем уехать на Украину. Дома и в оборудованном тайнике у задержанного были найдены две самодельные взрывчатки мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждая, компоненты для их изготовления, экстремистская символика, схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также переписка с участниками "Правого сектора" (террористическая организация, запрещена в России). Задержанный признал вину.29 июля Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении теракта в Липецке, который готовили боевики "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России). По данным ведомства, в селе Горицы Добровского района Липецкой области были задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины: мужчина 1988 года рождения (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной "Правым сектором"* (экстремистская организация, запрещенная в России) под патронажем Службы безопасности Украины. По данным следствия, они прибыли в Россию, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте "на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка". В их тайнике были обнаружены компоненты самодельной бомбы. Также была найдена их переписка с другими участниками "Правого сектора"*(экстремистская организация, запрещенная в России), "изобличающая их намерения".20 июня в Чите задержали сторонника организации "Тахрир Аш-Шам"** (запрещенная в России террористическая организация), планировавшего совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После совершения теракта он планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок. У задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК 103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, а также большое количество боеприпасов и запрещенная религиозная литература.13 мая Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о предотвращении теракта в Сочи. Силовиками был задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров города 9 мая. Отмечается, что дома у задержанного были изъяты револьвер с боеприпасами, граната Ф-1, холодное оружие и рукописная план-схема планируемого преступления.12 мая ФСБ РФ сообщила, что жителя Курской области, связанного со спецслужбами Украины, задержали за подготовку теракта. По данным силовиков, мужчина намеревался совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции. Дома у задержанного были изъяты две самодельные взрывчатки, травматическое оружие с патронами и нацистская литература. В ведомстве добавили, что мужчина дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину.11 мая Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании в Калининграде сторонника запрещенной экстремистской организации "Правый сектор"* (экстремистская организация, запрещенная в России), планировавшего в канун празднования Дня Победы совершение теракта в отношении военнослужащих одной из воинских частей Министерства обороны Российской Федерации. По данным следствия, задержанный гражданин России после теракта собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Дома у задержанного было изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и атрибутика с символикой "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России).7 мая стало известно, что сотрудниками ФСБ и МВД России задержали в Москве сторонников неонацистской группировки "Маньяки Культ Убийства" (М.К.У.), которые планировали совершить теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы. По данным силовиков, радикалы были задержаны при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова. Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию.29 апреля стало известно о задержании спецслужбами в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"**, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара международной террористической организации (МТО) совершение террористическою акта на одном из объектов органов власти и правопорядка. Дома у задержанного силовики изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и другие материалы, подтверждающие преступные намерения.28 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе. По информации ведомства, был задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя. При обысках по адресу проживания мужчины были изъята самодельная взрывчатка с поражающими элементами, экстремистская литература и "атрибутика украинских нацформирований".25 апреля Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что в городе Ставрополе задержан сторонник запрещенной в России международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"** (запрещена в России), планировавший по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. По адресу его проживания обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывчатого устройства.21 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму. По данным ведомства, в Симферополе был задержан гражданин России, сторонник международной террористической организации "Исламское государство"** (запрещена в России), осуществлявший подготовку подрыва железнодорожных путей по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона "Крым", принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине. Дома у террориста были изъяты две самодельные взрывчатки общей массой три килограмма, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона "Крым".18 апреля Федеральная служба безопасности России сообщила, что на территории Карачаево-Черкесской республики была пресечена подготовка террористического акта.По данным силовиков, в Черкесске были задержаны трое граждан России, осуществлявших подготовку теракта в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"**. Отмечается, что по адресу проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схема с объектом террористического устремления, средства связи с террористическим контентом, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, переписка с боевиками ИГ** (террористическая организация, запрещенная в России) о планируемом преступлении.15 апреля ФСБ сообщила о задержании на территории Калужской области четырех членов исламистской ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам"** (террористическая группировка, запрещенная в России), один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на военных объектах региона. В тайнике подозреваемых сотрудники обнаружили составные части самодельного взрывного устройства, а в изъятых гаджетах – инструкции по изготовлению бомбы и переписку с находящимися на Ближнем Востоке террористами.13 апреля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что ставропольские правоохранители задержали сторонника ИГ** (террористическая организация, запрещенная в России), который планировал теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. В ведомстве добавили, что на месте задержания обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, с помощью которых можно изготовить самодельное взрывное устройство.23 марта в пресс-службах СК РФ и ФСБ России сообщили, что спецслужбы в Норильске (Красноярский край) пресекли подготовку теракта на объекте ФСИН, который планировал сторонник "Исламского государства"** (террористическая организация, запрещенная на территории России). По данным СК и ФСБ, 23 и 24 февраля 25-летний житель Норильска разместил в своем Telegram-сообществе собственное фото на фоне флага ИГ** (террористическая организация, запрещенная на территории России), а также видео с призывами к терактам. В ходе обысков у мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства, флаг ИГ** (террористическая организация, запрещенная на территории России), а также рукописный текст с присягой на верность главарю террористской организации. Согласно объяснению задержанного, он планировал совершить террористический акт на одном из объектов Федеральной службы исполнения наказаний Красноярского края.27 февраля в Калужской области российские спецслужбы предотвратили нападение террориста. В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГ** (террористическая организация, запрещенная на территории России). Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы. В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур. Подозреваемый дал признательные показания.23 февраля стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт в православном храме в Крыму, организованный сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ). Объектом нападения террористов должен был стать храм в поселке Аэрофлотовский под Симферополем. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства. ФСБ России изъяла у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства.11 января в Тверской области ФСБ России предотвратила теракт молодежной неонацистской организации "М.К.У.". Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова (лидер "М.К.У.", живет на Украине) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры.*Запрещенная в России экстремистская организация*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правый сектор, исламское государство, безопасность