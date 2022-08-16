Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.08.2022
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:54
2022-08-16T11:31
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809937841_0:0:2541:1429_1920x0_80_0_0_409ba58e6fc7ad10959f7442df9e614f.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По информации ведомства, в июне житель края присягнул на верность "Правому сектору"* и намеревался поджечь административные здания Минераловодского городского округа и города-курорта Железноводска."Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в релизе.При обыске у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигуранта арестовали. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Он признался в преступлении и дает показания.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809937841_0:0:2541:1907_1920x0_80_0_0_7f9ba5cf8e579d19c1849ad5d4fe8b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край
09:54 16.08.2022 (обновлено: 11:31 16.08.2022)
 
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*

ФСБ задержала сторонника "Правого сектора", планировавшего поджоги на курортах Ставрополья

© ФСБ РФЗадержание сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах в Ставропольском крае. Кадр видео
Задержание сторонника Правого сектора*, который планировал поджоги на курортах в Ставропольском крае. Кадр видео
© ФСБ РФ
Задержание сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах в Ставропольском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, в июне житель края присягнул на верность "Правому сектору"* и намеревался поджечь административные здания Минераловодского городского округа и города-курорта Железноводска.
"Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в релизе.
При обыске у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси.
Фигуранта арестовали. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Он признался в преступлении и дает показания.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
Задержание сторонников организации Исламское государство* в Черкесске. Кадр видео
18 апреля, 10:50
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ставропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала