https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html

На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*

На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.08.2022

На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*

В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T09:54

2022-08-16T09:54

2022-08-16T11:31

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По информации ведомства, в июне житель края присягнул на верность "Правому сектору"* и намеревался поджечь административные здания Минераловодского городского округа и города-курорта Железноводска."Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в релизе.При обыске у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигуранта арестовали. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Он признался в преступлении и дает показания.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

ставропольский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край