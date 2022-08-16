https://ria.ru/20220816/terrorist-1809905391.html
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.08.2022
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T09:54
2022-08-16T09:54
2022-08-16T11:31
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.По информации ведомства, в июне житель края присягнул на верность "Правому сектору"* и намеревался поджечь административные здания Минераловодского городского округа и города-курорта Железноводска."Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в релизе.При обыске у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигуранта арестовали. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Он признался в преступлении и дает показания.* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
ставропольский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край
09:54 16.08.2022 (обновлено: 11:31 16.08.2022)
На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора"*
ФСБ задержала сторонника "Правого сектора", планировавшего поджоги на курортах Ставрополья
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали сторонника "Правого сектора"*, который планировал поджоги на курортах, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, в июне житель края присягнул на верность "Правому сектору"* и намеревался поджечь административные здания Минераловодского городского округа и города-курорта Железноводска
.
"Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в релизе.
При обыске у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси.
Фигуранта арестовали. Против него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту. Он признался в преступлении и дает показания.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.