https://ria.ru/20221002/terrorizm-1820980140.html

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт - РИА Новости, 02.10.2022

В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

В Кабардино-Балкарии ликвидировали террористов, планировавших подорвать мост в районе станицы Солдатской, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:53

2022-10-02T14:53

2022-10-02T19:34

происшествия

россия

прохладненский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

кабардино-балкарская республика (кбр)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии ликвидировали террористов, планировавших подорвать мост в районе станицы Солдатской, сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном. <...> Кроме того, задержан сообщник террористов", — говорится в заявлении.Следователи и криминалисты изъяли найденные на месте происшествия огнестрельное оружие и взрывное устройство.Как отметили в ФСБ, террористы были нейтрализованы при попытке сопротивления, никто из силовиков не пострадал.Уточняется, что дома у одного из преступников нашли средства и инструменты для изготовления взрывных устройств, а также различные средства коммуникации.Региональное управление СК завело уголовное дело по статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

https://ria.ru/20220922/terakt-1818599896.html

https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html

россия

прохладненский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, прохладненский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф)