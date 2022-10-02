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В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт - РИА Новости, 02.10.2022
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В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт
В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт - РИА Новости, 02.10.2022
В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт
В Кабардино-Балкарии ликвидировали террористов, планировавших подорвать мост в районе станицы Солдатской, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:53
2022-10-02T19:34
происшествия
россия
прохладненский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
кабардино-балкарская республика (кбр)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии ликвидировали террористов, планировавших подорвать мост в районе станицы Солдатской, сообщил Центр общественных связей ФСБ России."Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт. &lt;...&gt; В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном. &lt;...&gt; Кроме того, задержан сообщник террористов", — говорится в заявлении.Следователи и криминалисты изъяли найденные на месте происшествия огнестрельное оружие и взрывное устройство.Как отметили в ФСБ, террористы были нейтрализованы при попытке сопротивления, никто из силовиков не пострадал.Уточняется, что дома у одного из преступников нашли средства и инструменты для изготовления взрывных устройств, а также различные средства коммуникации.Региональное управление СК завело уголовное дело по статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
https://ria.ru/20220922/terakt-1818599896.html
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россия
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происшествия, россия, прохладненский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), кабардино-балкарская республика (кбр), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Прохладненский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Следственный комитет России (СК РФ)
14:53 02.10.2022 (обновлено: 19:34 02.10.2022)
 
В Кабардино-Балкарии предотвратили теракт

ФСБ ликвидировала в Кабардино-Балкарии планировавших подорвать мост террористов

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии ликвидировали террористов, планировавших подорвать мост в районе станицы Солдатской, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал имени В. И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку взрывного устройства под железнодорожным полотном. <...> Кроме того, задержан сообщник террористов", — говорится в заявлении.
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Следователи и криминалисты изъяли найденные на месте происшествия огнестрельное оружие и взрывное устройство.
Как отметили в ФСБ, террористы были нейтрализованы при попытке сопротивления, никто из силовиков не пострадал.
Уточняется, что дома у одного из преступников нашли средства и инструменты для изготовления взрывных устройств, а также различные средства коммуникации.
Региональное управление СК завело уголовное дело по статьям: "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", "Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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ПроисшествияРоссияПрохладненский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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