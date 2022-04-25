https://ria.ru/20220425/terrorist-1785251955.html

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье - РИА Новости, 25.04.2022

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье исламиста, планировавшего теракт. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:48

2022-04-25T09:48

2022-04-25T14:35

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

ставрополь

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785275390_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2606e47ebf9b9aaaa50e281382d7970.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье исламиста, планировавшего теракт.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к террористическому акту".У фигуранта дела при обыске нашли взрывчатку и поражающие элементы, он уже дал признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

ставропольский край

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание террориста в Ставрополе Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности сторонника МТО Исламское государство в г. Ставрополе. 2022-04-25T09:48 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, ставрополь, исламское государство