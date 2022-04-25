https://ria.ru/20220425/terrorist-1785251955.html
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье - РИА Новости, 25.04.2022
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье исламиста, планировавшего теракт. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:48
2022-04-25T09:48
2022-04-25T14:35
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
ставрополь
исламское государство
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье исламиста, планировавшего теракт.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к террористическому акту".У фигуранта дела при обыске нашли взрывчатку и поражающие элементы, он уже дал признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
ставропольский край
ставрополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785275390_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4676702f5eea3ca716fb0dca2ba035fb.jpg
Задержание террориста в Ставрополе
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности сторонника МТО Исламское государство в г. Ставрополе.
2022-04-25T09:48
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, ставрополь, исламское государство
09:48 25.04.2022 (обновлено: 14:35 25.04.2022)
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
ФСБ 25 апреля предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья