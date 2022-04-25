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ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье - РИА Новости, 25.04.2022
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ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье - РИА Новости, 25.04.2022
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье
ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье исламиста, планировавшего теракт. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:48
2022-04-25T14:35
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
ставрополь
исламское государство
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье исламиста, планировавшего теракт.Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к террористическому акту".У фигуранта дела при обыске нашли взрывчатку и поражающие элементы, он уже дал признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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ставропольский край
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Задержание террориста в Ставрополе
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности сторонника МТО Исламское государство в г. Ставрополе.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, ставрополь, исламское государство
09:48 25.04.2022 (обновлено: 14:35 25.04.2022)
 
ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье

ФСБ 25 апреля предотвратила теракт на объекте транспортной инфраструктуры Ставрополья

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье исламиста, планировавшего теракт.
"В городе Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к террористическому акту".
У фигуранта дела при обыске нашли взрывчатку и поражающие элементы, он уже дал признательные показания.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Задержание сторонников организации Исламское государство* в Черкесске. Кадр видео
18 апреля, 10:50
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2022 году
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ставропольский крайСтавропольИсламское государство
 
 
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