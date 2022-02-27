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В Калужской области предотвратили теракт
В Калужской области предотвратили теракт - РИА Новости, 27.02.2022
В Калужской области предотвратили теракт
Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:30
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фсб
калужская область
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов", — указано в релизе.В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГИЛ*.Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы."В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения", — отметили в ЦОС.Подозреваемый дал признательные показания.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html
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Мадина Моргоева
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фсб, калужская область
14:30 27.02.2022 (обновлено: 19:57 27.02.2022)
 
В Калужской области предотвратили теракт

ФСБ предотвратила готовившийся по указанию ИГ теракт в Калужской области

© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ предотвратила теракт в Калужской области
ФСБ предотвратила теракт в Калужской области
© ФСБ РФ
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов", — указано в релизе.
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 12:30
В России в 2021 году не допустили ни одного теракта
В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГИЛ*.
Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы.
"В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения", — отметили в ЦОС.
Подозреваемый дал признательные показания.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 15:39
ФСБ не получала от ФБР и ЦРУ данных о готовящихся терактах в России
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ФСБКалужская область
 
 
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