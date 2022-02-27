https://ria.ru/20220227/fsb-1775374984.html

В Калужской области предотвратили теракт

В Калужской области предотвратили теракт - РИА Новости, 27.02.2022

В Калужской области предотвратили теракт

Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:30

2022-02-27T14:30

2022-02-27T19:57

фсб

калужская область

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов", — указано в релизе.В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГИЛ*.Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы."В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения", — отметили в ЦОС.Подозреваемый дал признательные показания.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html

https://ria.ru/20220221/terakty-1774090606.html

калужская область

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

фсб, калужская область