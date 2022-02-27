https://ria.ru/20220227/fsb-1775374984.html
В Калужской области предотвратили теракт
В Калужской области предотвратили теракт - РИА Новости, 27.02.2022
В Калужской области предотвратили теракт
Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:30
2022-02-27T14:30
2022-02-27T19:57
фсб
калужская область
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов", — указано в релизе.В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГИЛ*.Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы."В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения", — отметили в ЦОС.Подозреваемый дал признательные показания.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211214/terakt-1763634141.html
https://ria.ru/20220221/terakty-1774090606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб, калужская область
14:30 27.02.2022 (обновлено: 19:57 27.02.2022)
В Калужской области предотвратили теракт
ФСБ предотвратила готовившийся по указанию ИГ теракт в Калужской области
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили нападение террориста в Калужской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации
предотвращен террористический акт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов", — указано в релизе.
В ФСБ
уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГИЛ
*.
Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы.
"В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур, изобличающая его преступные намерения", — отметили в ЦОС.
Подозреваемый дал признательные показания.
*Запрещенная в России террористическая организация.