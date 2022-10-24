https://ria.ru/20221024/terakt-1826174353.html

В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции

В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции - РИА Новости, 24.10.2022

В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции

ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске сторонников "Исламского государства"*, готовивших теракт. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:49

2022-10-24T09:49

2022-10-24T11:44

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

происшествия

пятигорск

ставропольский край

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске сторонников "Исламского государства"*, готовивших теракт.Так, граждане центральноазиатских республик по указанию зарубежных эмиссаров планировали взорвать городской отдел полиции.При обысках у них нашли компоненты бомбы, поражающие элементы, схемы сборки, символику ИГИЛ*.Преступные намерения задержанных подтвердила их переписка с кураторами.Оба подозреваемых уже дали признательные показания. Уголовное дело открыто по статье "Приготовление к теракту".Как уточнил в Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, у исламистов нашли 30 взрывных устройств, в основном гранат, более 80 килограммов поражающих элементов и центнер селитры.Один из задержанных рассказал на опубликованном ФСБ видео, что приехал в Пятигорск около месяца назад. В одной из групп Telegram, посвященных радикальному исламу, мужчина получил задание арендовать контейнер на рынке и купить "некоторые вещи для взрыва".*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221019/fsb-1825225890.html

пятигорск

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, происшествия, пятигорск, ставропольский край