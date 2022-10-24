https://ria.ru/20221024/terakt-1826174353.html
В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции
В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции - РИА Новости, 24.10.2022
В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции
ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске сторонников "Исламского государства"*, готовивших теракт. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:49
2022-10-24T09:49
2022-10-24T11:44
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство
происшествия
пятигорск
ставропольский край
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске сторонников "Исламского государства"*, готовивших теракт.Так, граждане центральноазиатских республик по указанию зарубежных эмиссаров планировали взорвать городской отдел полиции.При обысках у них нашли компоненты бомбы, поражающие элементы, схемы сборки, символику ИГИЛ*.Преступные намерения задержанных подтвердила их переписка с кураторами.Оба подозреваемых уже дали признательные показания. Уголовное дело открыто по статье "Приготовление к теракту".Как уточнил в Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, у исламистов нашли 30 взрывных устройств, в основном гранат, более 80 килограммов поражающих элементов и центнер селитры.Один из задержанных рассказал на опубликованном ФСБ видео, что приехал в Пятигорск около месяца назад. В одной из групп Telegram, посвященных радикальному исламу, мужчина получил задание арендовать контейнер на рынке и купить "некоторые вещи для взрыва".*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221019/fsb-1825225890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство, происшествия, пятигорск, ставропольский край
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство, Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край
09:49 24.10.2022 (обновлено: 11:44 24.10.2022)
В Пятигорске задержали сторонников ИГ*, готовивших теракт в отделе полиции
ФСБ задержала в Пятигорске сторонников "Исламского государства", готовивших теракт в ОВД
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске сторонников "Исламского государства"*, готовивших теракт.
"На территории Ставропольского края <...> вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ*", — говорится в релизе.
Так, граждане центральноазиатских республик по указанию зарубежных эмиссаров планировали взорвать городской отдел полиции.
При обысках у них нашли компоненты бомбы, поражающие элементы, схемы сборки, символику ИГИЛ*.
Преступные намерения задержанных подтвердила их переписка с кураторами.
Оба подозреваемых уже дали признательные показания. Уголовное дело открыто по статье "Приготовление к теракту".
Как уточнил
в Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, у исламистов нашли 30 взрывных устройств, в основном гранат, более 80 килограммов поражающих элементов и центнер селитры.
Один из задержанных рассказал на опубликованном ФСБ видео, что приехал в Пятигорск около месяца назад. В одной из групп Telegram, посвященных радикальному исламу, мужчина получил задание арендовать контейнер на рынке и купить "некоторые вещи для взрыва".
*Запрещенная в России террористическая организация.