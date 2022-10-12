https://ria.ru/20221012/fsb-1823289946.html
ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве
ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве - РИА Новости, 12.10.2022
ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве
Федеральная служба безопасности России пресекла диверсионно-террористические акты, которые украинские спецслужбы готовили в Московском регионе с использованием... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:48
2022-10-12T09:48
2022-10-12T09:48
россия
украина
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России пресекла диверсионно-террористические акты, которые украинские спецслужбы готовили в Московском регионе с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", сообщает ФСБ РФ в среду."Пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. Задержан гражданин Украины 1972 года рождения", - говорится в релизе.По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их хранения."Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием", - добавляется в сообщении. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и "средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ".Уголовное дело пока возбуждено по одной статье - о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (часть 4 статьи 222 УК РФ), в рамках которого "документируется его причастность к иным противоправным действиям".
https://ria.ru/20221012/most-1823287523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Россия, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
ФСБ пресекла готовившиеся Украиной теракты в Москве
ФСБ пресекла теракты, готовившиеся украинскими спецслужбами в московском регионе