https://ria.ru/20220815/terakt-1809766588.html

В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт

В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт - РИА Новости, 15.08.2022

В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт

В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:18

2022-08-15T16:18

2022-08-15T17:08

происшествия

волгоградская область

украина

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.Как удалось установить, планировавшийся теракт курировали члены "Реструкта" — россиянин Андрей Чуенков, 1986 года рождения, который сейчас участвует в боях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и украинец Юрий Ионов, 1988 года рождения, боевик "Азова"*, близко связанный с его основателем Андреем Билецким.В ФСБ добавили, что силовики проводят мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова и по розыску их пособников в России.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

волгоградская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, украина, россия