https://ria.ru/20220815/terakt-1809766588.html
В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт
В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт - РИА Новости, 15.08.2022
В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт
В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:18
2022-08-15T16:18
2022-08-15T17:08
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.Как удалось установить, планировавшийся теракт курировали члены "Реструкта" — россиянин Андрей Чуенков, 1986 года рождения, который сейчас участвует в боях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и украинец Юрий Ионов, 1988 года рождения, боевик "Азова"*, близко связанный с его основателем Андреем Билецким.В ФСБ добавили, что силовики проводят мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова и по розыску их пособников в России.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, украина, россия
Происшествия, Волгоградская область, Украина, Россия
16:18 15.08.2022 (обновлено: 17:08 15.08.2022)
В Волгоградской области предотвратили готовившийся Киевом теракт
ФСБ предотвратила в Волгоградской области готовившийся Украиной теракт на нефтепроводе
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
"В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России
, входившие в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)", — говорится в релизе.
На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.
Как удалось установить, планировавшийся теракт курировали члены "Реструкта" — россиянин Андрей Чуенков, 1986 года рождения, который сейчас участвует в боях на Украине
в составе нацбатальона "Ураган", и украинец Юрий Ионов, 1988 года рождения, боевик "Азова"*, близко связанный с его основателем Андреем Билецким
.
В ФСБ добавили, что силовики проводят мероприятия по пресечению преступной деятельности Чуенкова и Ионова и по розыску их пособников в России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.