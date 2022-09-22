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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте - РИА Новости, 22.09.2022
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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте - РИА Новости, 22.09.2022
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
ФСБ предотвратила взрыв трубопровода, который планировали украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:47
2022-09-22T10:31
россия
турция
европа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ предотвратила взрыв трубопровода, который планировали украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства."В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе.Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. Изъяты два самодельных взрывных устройства.На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.Также задержаны четыре пособника СБУ, граждане России, обеспечивавшие подготовку теракта.
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россия, турция, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Турция, Европа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
09:47 22.09.2022 (обновлено: 10:31 22.09.2022)
 
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса

© ФСБ РФФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса. Кадр из видео
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса. Кадр из видео
© ФСБ РФ
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса. Кадр из видео
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ предотвратила взрыв трубопровода, который планировали украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе.
Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. Изъяты два самодельных взрывных устройства.
На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.
Также задержаны четыре пособника СБУ, граждане России, обеспечивавшие подготовку теракта.
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РоссияТурцияЕвропаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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