https://ria.ru/20220922/terakt-1818599896.html
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте - РИА Новости, 22.09.2022
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
ФСБ предотвратила взрыв трубопровода, который планировали украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:47
2022-09-22T09:47
2022-09-22T10:31
россия
турция
европа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818601429_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_cbc72a73dfbe2e5aa9255d53b78dd1a3.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ предотвратила взрыв трубопровода, который планировали украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства."В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе.Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. Изъяты два самодельных взрывных устройства.На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.Также задержаны четыре пособника СБУ, граждане России, обеспечивавшие подготовку теракта.
https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html
россия
турция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818601429_912:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_87ea66437b3d6e5bd441a72cd1efba97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Турция, Европа, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
09:47 22.09.2022 (обновлено: 10:31 22.09.2022)
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса