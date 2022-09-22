https://ria.ru/20220922/terakt-1818599896.html

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте - РИА Новости, 22.09.2022

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте

ФСБ предотвратила взрыв трубопровода, который планировали украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:47

2022-09-22T09:47

2022-09-22T10:31

россия

турция

европа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

происшествия

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. ФСБ предотвратила взрыв трубопровода, который планировали украинские спецслужбы, сообщили в Центре общественных связей ведомства."В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", — говорится в пресс-релизе.Силовики задержали мужчину 1978 года рождения, которого на Украине завербовала СБУ. Изъяты два самодельных взрывных устройства.На гаджетах подозреваемого нашли переписку с украинским куратором, инструкции по сборке бомбы и координаты места подрыва.Также задержаны четыре пособника СБУ, граждане России, обеспечивавшие подготовку теракта.

https://ria.ru/20211216/gosizmena-1763988195.html

россия

турция

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, турция, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия