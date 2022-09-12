https://ria.ru/20220912/terakt-1816091736.html
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 12.09.2022
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма
Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:46
2022-09-12T08:46
2022-09-12T09:10
херсонская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.Контрразведчики также выявили сотрудника СБУ, который руководил завербованными источниками.ФСБ установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, изъяла улики, определила каналы связи и способы финансирования.Оперативная игра — система контрразведывательных мероприятий, при которых действия противника оказываются под контролем.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/kherson-1816044808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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08:46 12.09.2022 (обновлено: 09:10 12.09.2022)
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма