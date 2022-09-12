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ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 12.09.2022
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ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 12.09.2022
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма
Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:46
2022-09-12T09:10
херсонская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.Контрразведчики также выявили сотрудника СБУ, который руководил завербованными источниками.ФСБ установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, изъяла улики, определила каналы связи и способы финансирования.Оперативная игра — система контрразведывательных мероприятий, при которых действия противника оказываются под контролем.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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херсонская область
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херсонская область , украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Херсонская область , Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
08:46 12.09.2022 (обновлено: 09:10 12.09.2022)
 
ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма

ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и членов правительства Крыма

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в медиабанкФСБ
ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила серию терактов в Херсонской области и Крыму, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области Украины и членов правительства Республики Крым", — говорится в релизе.
Контрразведчики также выявили сотрудника СБУ, который руководил завербованными источниками.
ФСБ установила исполнителей и пособников операции иностранной спецслужбы, изъяла улики, определила каналы связи и способы финансирования.
Оперативная игра — система контрразведывательных мероприятий, при которых действия противника оказываются под контролем.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 20:04В мире
СМИ сообщили о предотвращении теракта в Херсонской области
 
Херсонская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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