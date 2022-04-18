https://ria.ru/20220418/fsb-1784032255.html

ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

ФСБ предотвратила теракт в Черкесске - РИА Новости, 18.04.2022

ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T09:56

2022-04-18T09:56

2022-04-18T11:07

черкесск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784041144_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1e0e3e95d878a7fc038c797130569e0.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Во время обыска у задержанных нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, инструкцию из интернета по изготовлению средств нападения, а также переписку с боевиками ИГ* о планируемом преступлении.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц" и "Участие в деятельности террористической организации". По ним может грозить до 20 лет заключения.Как позднее сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, суд арестовал фигурантов дела.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220413/terakt-1783363979.html

черкесск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание трех сторонников ИГ, готовивших теракт в Черкесске. Видео ФСБ России Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Во время обыска у задержанных нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, инструкцию из интернета по изготовлению средств нападения, а также переписку с боевиками ИГ* о планируемом преступлении. 2022-04-18T09:56 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

черкесск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)