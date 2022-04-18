https://ria.ru/20220418/fsb-1784032255.html
ФСБ предотвратила теракт в Черкесске
ФСБ предотвратила теракт в Черкесске - РИА Новости, 18.04.2022
ФСБ предотвратила теракт в Черкесске
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T09:56
2022-04-18T09:56
2022-04-18T11:07
черкесск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Во время обыска у задержанных нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, инструкцию из интернета по изготовлению средств нападения, а также переписку с боевиками ИГ* о планируемом преступлении.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц" и "Участие в деятельности террористической организации". По ним может грозить до 20 лет заключения.Как позднее сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, суд арестовал фигурантов дела.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220413/terakt-1783363979.html
черкесск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Задержание трех сторонников ИГ, готовивших теракт в Черкесске. Видео ФСБ России
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Во время обыска у задержанных нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, инструкцию из интернета по изготовлению средств нападения, а также переписку с боевиками ИГ* о планируемом преступлении.
2022-04-18T09:56
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:56 18.04.2022 (обновлено: 11:07 18.04.2022)
ФСБ предотвратила теракт в Черкесске
ФСБ задержала трех сторонников ИГ за подготовку теракта в Черкесске