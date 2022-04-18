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ФСБ предотвратила теракт в Черкесске - РИА Новости, 18.04.2022
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ФСБ предотвратила теракт в Черкесске
ФСБ предотвратила теракт в Черкесске - РИА Новости, 18.04.2022
ФСБ предотвратила теракт в Черкесске
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 18.04.2022
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черкесск
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.Во время обыска у задержанных нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, инструкцию из интернета по изготовлению средств нападения, а также переписку с боевиками ИГ* о планируемом преступлении.Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц" и "Участие в деятельности террористической организации". По ним может грозить до 20 лет заключения.Как позднее сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, суд арестовал фигурантов дела.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Задержание трех сторонников ИГ, готовивших теракт в Черкесске. Видео ФСБ России
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Во время обыска у задержанных нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, инструкцию из интернета по изготовлению средств нападения, а также переписку с боевиками ИГ* о планируемом преступлении.
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черкесск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:56 18.04.2022 (обновлено: 11:07 18.04.2022)
 
ФСБ предотвратила теракт в Черкесске

ФСБ задержала трех сторонников ИГ за подготовку теракта в Черкесске

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы предотвратили теракт в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"В городе Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в релизе.

Во время обыска у задержанных нашли компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, схему объекта, на котором планировался теракт, гаджеты с террористическим контентом, инструкцию из интернета по изготовлению средств нападения, а также переписку с боевиками ИГ* о планируемом преступлении.
Уголовное дело открыли по статьям "Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц" и "Участие в деятельности террористической организации". По ним может грозить до 20 лет заключения.
Как позднее сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, суд арестовал фигурантов дела.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье сторонника террористической группировки Исламское государство*. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 17:00
На Ставрополье задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
 
ЧеркесскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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