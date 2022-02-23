https://ria.ru/20220223/terakt-1774522937.html

В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"*

В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"* - РИА Новости, 23.02.2022

В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"*

Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:56

2022-02-23T12:56

2022-02-23T14:04

фсб

республика крым

правый сектор

россия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства."Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", — говорится в сообщении.ФСБ изъяла в гараже у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию для его изготовления, а также символику "Правого сектора"*. Кроме того, обнаружена переписка, где обсуждалась организация теракта.В отношении задержанных примут соответствующие процессуальные решения.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220220/preduprezhdenie-1773968432.html

республика крым

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб, республика крым, правый сектор, россия