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В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"*
В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"* - РИА Новости, 23.02.2022
В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"*
Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:56
2022-02-23T14:04
фсб
республика крым
правый сектор
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства."Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", — говорится в сообщении.ФСБ изъяла в гараже у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию для его изготовления, а также символику "Правого сектора"*. Кроме того, обнаружена переписка, где обсуждалась организация теракта.В отношении задержанных примут соответствующие процессуальные решения.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Влада Копылова
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фсб, республика крым, правый сектор, россия
12:56 23.02.2022 (обновлено: 14:04 23.02.2022)
 
В Крыму предотвратили теракт, готовившийся сторонниками "Правого сектора"*

ФСБ предотвратила теракт в крымском храме, готовившийся сторонниками "Правого сектора"*

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"Задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения", — говорится в сообщении.
ФСБ изъяла в гараже у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию для его изготовления, а также символику "Правого сектора"*. Кроме того, обнаружена переписка, где обсуждалась организация теракта.
В отношении задержанных примут соответствующие процессуальные решения.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Флаг США на здании посольства на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 23:02
Посольство США предупредило американцев о "возможных терактах" в России
Опубликовано: Влада Копылова
 
ФСБРеспублика КрымПравый секторРоссия
 
 
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