https://ria.ru/20221028/terakt-1827415789.html
На Ставрополье предотвратили теракт
На Ставрополье предотвратили теракт - РИА Новости, 28.10.2022
На Ставрополье предотвратили теракт
На Ставрополье задержали группу из четырех человек, готовивших теракт, сообщила ФСБ. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T09:48
2022-10-28T09:48
2022-10-28T15:53
россия
ставропольский край
предгорный район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На Ставрополье задержали группу из четырех человек, готовивших теракт, сообщила ФСБ.Силовики обыскали места проживания задержанных, а также их тайник в Предгорном районе. Удалось обнаружить огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых, а также методическую литературу по организации массовых беспорядков.В ФСБ не уточнили, когда именно задержали подозреваемых, но в релизе указано, что суд их уже арестовал.Уголовное дело открыто по статье "Теракт".Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка "Азов"* и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы "к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации".Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал — от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221026/terakt-1826964378.html
россия
ставропольский край
предгорный район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта
ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта
2022-10-28T09:48
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставропольский край, предгорный район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Ставропольский край, Предгорный район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
09:48 28.10.2022 (обновлено: 15:53 28.10.2022)
На Ставрополье предотвратили теракт
На Ставрополье арестовали четырех сторонников украинских националистов, готовивших теракт