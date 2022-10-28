https://ria.ru/20221028/terakt-1827415789.html

На Ставрополье предотвратили теракт

На Ставрополье предотвратили теракт - РИА Новости, 28.10.2022

На Ставрополье предотвратили теракт

На Ставрополье задержали группу из четырех человек, готовивших теракт, сообщила ФСБ. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:48

2022-10-28T09:48

2022-10-28T15:53

россия

ставропольский край

предгорный район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. На Ставрополье задержали группу из четырех человек, готовивших теракт, сообщила ФСБ.Силовики обыскали места проживания задержанных, а также их тайник в Предгорном районе. Удалось обнаружить огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых, а также методическую литературу по организации массовых беспорядков.В ФСБ не уточнили, когда именно задержали подозреваемых, но в релизе указано, что суд их уже арестовал.Уголовное дело открыто по статье "Теракт".Как признался один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ, злоумышленники восхищались действиями полка "Азов"* и брали с него пример. Так, они собирались исполнить призывы "к убийству русскоговорящего населения на территории Украины, силовиков, военных, действующей власти Российской Федерации".Также на видео показан изъятый у задержанных арсенал — от пистолетов до гранатомета и самодельной бомбы.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221026/terakt-1826964378.html

россия

ставропольский край

предгорный район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта ФСБ опубликовала кадры задержания и осмотра схрона арестованных за подготовку теракта 2022-10-28T09:48 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ставропольский край, предгорный район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия