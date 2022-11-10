https://ria.ru/20221110/fsb-1830407467.html
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
ФСБ предотвратила теракт против органов власти в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления спецслужбы. РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T09:21
2022-11-10T09:21
2022-11-10T09:48
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт против органов власти в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления спецслужбы.Отмечается, что спецоперацию проводило управление ФСБ по Свердловской области совместно с военной контрразведкой.Задержанный оказался сторонником террористических и экстремистских организаций и движений. Он планировал своим терактом посеять панику и дестабилизировать работу региональных и муниципальных органов власти.Уголовное дело открыто по статье "Приготовление к теракту". При обыске у подозреваемого нашли пять самодельных зажигательных устройств.Мужчину арестовали. Сейчас силовики ищут соучастников преступления.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
екатеринбург
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РИА Новости
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ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге. Оперативные кадры задержания
В Екатеринбурге предотвращен теракт в административном здании, подозреваемый, сторонник экстремистских организаций, задержан, сообщили РИА Новости в областном УФСБ
2022-11-10T09:21
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
09:21 10.11.2022 (обновлено: 09:48 10.11.2022)
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
ФСБ предотвратила теракт в административном здании Екатеринбурга