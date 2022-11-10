https://ria.ru/20221110/fsb-1830407467.html

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге - РИА Новости, 10.11.2022

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ предотвратила теракт против органов власти в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления спецслужбы. РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T09:21

2022-11-10T09:21

2022-11-10T09:48

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт против органов власти в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления спецслужбы.Отмечается, что спецоперацию проводило управление ФСБ по Свердловской области совместно с военной контрразведкой.Задержанный оказался сторонником террористических и экстремистских организаций и движений. Он планировал своим терактом посеять панику и дестабилизировать работу региональных и муниципальных органов власти.Уголовное дело открыто по статье "Приготовление к теракту". При обыске у подозреваемого нашли пять самодельных зажигательных устройств.Мужчину арестовали. Сейчас силовики ищут соучастников преступления.

https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге. Оперативные кадры задержания В Екатеринбурге предотвращен теракт в административном здании, подозреваемый, сторонник экстремистских организаций, задержан, сообщили РИА Новости в областном УФСБ 2022-11-10T09:21 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)